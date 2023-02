Cánovas, poliédrico

Se dice que un personaje es poliédrico cuando «posee varias facetas», según los diccionarios que manejamos. Es el caso de nuestro hijo predilecto, Antonio Cánovas del Castillo. Si hemos de hablar de él en este 195 aniversario de su nacimiento en calle Nuño Gómez, (¡ay, cuánto nos duele la «calle estrecha, no recta, con una placita triangular en su comedio con casas», según el vecino y alcalde Salvador González Anaya), difícil es elegir cualquiera de las facetas en las que fue prolífico, rico creador y abundante. Cánovas es inabarcable. Son muchos los que han escrito sobre sus diferentes facetas. Leopoldo Alas, Clarín habla de Cánovas transeúnte, poeta, latente pensante, historiador, orador, político, pacificador….. Los biógrafos repiten con generosa dedicación su condición de político, y añaden levemente, como de pasada, las de historiador, periodista, poeta, ensayista, conferenciante, etc. sin mayor atención. Son ocupaciones menores, que al parecer les merecen escaso interés. Cierto que la mayor parte de su vida estuvo dedicado a la política. Desde que a la edad de 26 años salió elegido diputado a Cortes por la provincia de Málaga, Cánovas ocupó más de 46 años un escaño en la Carrera de San Jerónimo, escalando todos los peldaños de la administración del Estado hasta llegar a la cumbre más alta como jefe supremo en el Ministerio-regencia. Pero, paralelamente cultivó otras no menos importantes facetas que complementan su personalidad. Hoy prestamos nuestra atención al Cánovas periodista. Llegó a la política gracias al periodismo. Fue su trampolín. En la tesis doctoral que lleva el mismo título defendimos esta faceta como primera dedicación que le sirvió para el salto definitivo hacia la gloria. El periodismo fue su afición, la historia su vocación y la política su ambición. Ejerció el periodismo como actividad principal hasta que dejó la dirección del diario Patria. «Me gusta mucho el periodismo – dijo Cánovas a su amigo Antonio María Fabié - pero jamás seré periodista profesional, pues es un negocio que nada produce en España… escribiré ocasionalmente … en provecho de la labor política que realice pero nada más». Bien que le sirvió cara al futuro.

Su primera aventura periodística fue el semanario literario ‘La Joven Málaga’, creado por él cuando tenía 17 años. La publicación de una edición facsímil de la colección completa de los 14 números de aquel «periódico joco-serio de literatura» nos ayuda a conocer al Cánovas primero, ya ambicioso, decidido, culto, con ganas de revolucionar a la juventud dormida. «Tiempo es ya de que la juventud, abandonando su estúpido letargo….» . Así se expresa en el editorial del primer número y, sin más rodeos, proclama la razón primera de su proyecto: «…solo es nuestro objeto hacer de este periódico un centro común de todo el saber y de todos los adelantos de la juventud malagueña…». A nuestro juicio, ‘La Joven Málaga’ es una joya periodística; forma parte del patrimonio histórico cultural, no solo de la ciudad que lo vio nacer, sino también del extenso y rico patrimonio del periodismo español. Transitar por sus páginas permite descubrir los cimientos del pensamiento canovista. Los textos de este periódico nos aproximan a los años juveniles de un Cánovas desconocido, al menos en sus primeros escritos, por sus biógrafos y estudiosos. En el reciente acto de presentación oficial de la edición facsímil en el Ayuntamiento de Málaga, la publicación de ‘La Joven Málaga’, patrocinada por el Ayuntamiento y la Universidad a través del Centro de Tecnología de la Imagen, tuvo una elogiosa acogida. Y últimamente en el Congreso Internacional dedicado a Cánovas celebrado en Madrid, organizado por el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU San Pablo, esta edición facsímil ha sido protagonista. Todos los congresistas, expertos y estudiosos de Cánovas, dispusieron de un ejemplar. Desde el primer momento, ya en el discurso de apertura del congreso, el historiador y profesor universitario Carlos Gregorio Hernández dedicó palabras de elogio a la publicación. También fue tema desarrollado en una de las conferencias del congreso. Y nuestra participación en el mismo con una Comunicación bajo el título «El periódico de Cánovas ‘La Joven Málaga’. Edición facsímil», produjo gran sorpresa y el aplauso generalizado al descubrir un personaje hasta ahora para ellos desconocido. Fue muy bien acogida nuestra propuesta recogida en las conclusiones del Congreso: Conseguir que, a través del Instituto de Estudios Históricos del CEU, el periódico ‘La Joven Málaga’ sea incorporado a las Obras Completas de Cánovas y que su figura sea conocida por el mayor número posible de ciudadanos.