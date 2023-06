Pendientes de Guardiola

La cosa felizmente no es igual en ‘provincias’, pero la prensa ‘nacional’ es hoy casi sin excepción prensa de partido. Incluso más: su extrema politización la lleva a dictar a los grandes partidos lo que deben hacer para serlo, un fenómeno de sociología del poder del que se habla poco, pues el opinante de mayor audiencia suele estar en los medios nacionales más politizados, y no se atreve. A la hasta ahora futura presidenta de Extremadura, María Guardiola, la han puesto ya en el punto de mira solo por el chispazo de decencia de no facilitar la indecencia. Ahora le queda la mano más difícil de la partida, lograr los votos de Vox para presidenta sin darle entrada al gobierno, so pena de nuevas elecciones. Gane o pierda el pulso, el roto ya está hecho en el sutil velo de Feijóo ante Vox («no son los nuestros pero no queda otra»). Que acabe rasgándolo o no dependerá del contagio de género.