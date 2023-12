Procesados todos

La dietética es tan caprichosa como la política o la estética, razón por la cual hay que mirar a las tres como sospechosas. Ahora están en la diana los alimentos procesados, que en el fondo son casi todos los envasados y buena parte de los que no. El problema es que, salvo que te alimentes de moras silvestres o castañas, todos los alimentos que metes en el cuerpo están más o menos procesados y sin alguna clase de proceso no habría modo de alimentar al llamado mundo desarrollado. ¿Por qué no se persiguen en debida forma los excesos y malas prácticas de procesamiento, incluida no contarnos la verdad de lo que nos venden, en lugar de crearnos sentimiento de culpa por envenenarnos a nosotros mismos cada día? La razón de que quienes velan por la salud del consumidor y no lo protegen encima lo hagan culpable debe de estar en que es más fácil dar leña al mono que a quien lo ceba.