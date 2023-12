Este es el mal de todos los equipos, pero es algo con lo que debemos convivir puesto que es imposible estar exento de ellas. Bueno, si no entrenas o no juegas puede ser que te libres. Siendo deportista de élite el primer caso no es viable, como mínimo entrenar tienes que entrenar. Y el hecho de que entrenes con menor intensidad o menor frecuencia por tener muchos partidos seguidos no hace que puedas evitarlas.

Sin duda que es algo que siempre está presente y que no debe servir de excusa cuando aparecen en tu equipo. Por eso construyes un equipo, para que cuando algún jugador o jugadora tenga que parar por alguna dolencia haya otro u otra que lo sustituya y sea capaz de que el rendimiento del equipo al menos no baje. Pero es cierto que se están produciendo muchísimas lesiones de larga duración, normalmente roturas de ligamentos de rodilla. En el Madrid de fútbol, por ejemplo, están los casos de Courtois y Militao, que este año se pierden la temporada. Ahora se rompió también Gavi en un partido con la selección española y el Barça perderá su aportación por un año. En el baloncesto también son frecuentes este tipo de lesión de rotura de ligamentos de la rodilla. El Unicaja la temporada pasada tuvo de baja a Lima, que está ya en su fase final de recuperación y muy cerca de reaparecer. Es mucho más frecuente en el deporte femenino. Hay muchísimas más lesiones de roturas de ligamentos entre las chicas, tanto en fútbol como en baloncesto. Ambas circunstancias son para analizar: ¿por qué hay más lesiones graves de rodilla ahora? Se supone que debería ser al contrario puesto que ahora los entrenos son más personalizados y de mayor calidad. Incluso se cuida mucho más la alimentación y los descansos, en la medida que se puede, claro. ¿Por qué son más frecuentes este tipo de lesiones en el deporte femenino? Son preguntas que seguro deben tener una respuesta y que esa respuesta debería hacer reflexionar a todos, porque es básico para el espectáculo cuidar a los máximos protagonistas del mismo. Es cierto que cuando algo así te sucede pierdes para tu equipo a un jugador o jugadora para toda la temporada, pero puedes fichar a alguien que lo sustituya. En fútbol se busca sustituto o sustituta menos, puesto que las plantillas son más largas y tienes siempre varios jugadores que juegan en la misma posición. En el baloncesto es más habitual que si tienes un lesionado de larga duración vayas al mercado para buscar un sustituto puesto que las plantillas son más cortas. El propio Unicaja fichó la temporada pasada a Sima como sustituto de Lima. Afectan más lesiones que son graves, pero que el periodo de recuperación es de algunos meses. Es lo que sucede ahora con Barreiro, que se acaba de romper un hueso de la mano que le tendrá fuera de las canchas por un periodo de dos meses aproximadamente. Claro que es una lesión grave y que dos meses es mucho tiempo, sobre todo para él. Y para su entrenador, que lo va a echar mucho de menos. Pero es un caso en el que es más difícil encontrar un sustituto que esté dispuesto a cambiar de equipo para venir solo dos meses. Y plantearte fichar a un jugador que no tenga equipo pues tampoco es una gran idea puesto que necesitará su tiempo para coger la forma óptima, necesitando también algunos partidos para ello. Vamos, que cuando esté preparado para dar su mejor versión, Barreiro está ya de vuelta. En casos así es mejor buscar compañeros dentro del propio equipo que sean capaces de jugar en la posición del alero gallego. Esto es relativamente fácil. Tanto Djedovic como Taylor son escoltas grandes que pueden jugar perfectamente en la posición de tres. Es más, ya lo hacen habitualmente durante la temporada estando Barreiro sano. Y también tienes la opción de jugar con dos jugadores pequeños a la misma vez. No sería la primera vez que Unicaja jugara con Carter y Kalinoski a la vez. Ya os digo que combinar a los jugadores es fácil. Lo difícil es asumir el trabajo que Barreiro hace para equipo, ese trabajo no tan vistoso pero fundamental para Unicaja. Su aportación en el rebote, defendiendo a los aleros grandes cuando el rival los tiene, su energía… es por esto que os decía que su entrenador lo va a echar de menos. Quizás por esto que os cuento, la mejor solución no es ninguna de las que os explicaba anteriormente porque, incluso pudiendo dar estos jugadores un paso adelante en esas facetas del juego en las que el gallego es especialista, no será lo mismo. Por eso pienso que su sustituto natural será Ejim. El canadiense es el jugador mejor preparado, por su físico y su forma de jugar, para que el equipo no se resienta por la ausencia de Barreiro. Así que creo que veremos a Ejim más minutos jugando en la posición de alero, fundamentalmente en aquellos partidos en los que el equipo rival también tenga algún alero grande.