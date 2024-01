Los pies en el suelo

Unicaja ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa del Rey, competición que se disputará en Málaga del 15 al 18 de febrero. Personalmente, me hubiese gustado que el rival del cruce del equipo malagueño hubiese sido el Valencia, por ser el más fuerte de los cuatro que le podía tocar. Y esto, que parece una locura, tiene una explicación muy lógica, al menos para mí. El equipo de Ibon Navarro demostró la temporada pasada que le va mucho mejor cuando no va como favorito. Recordemos por un instante la Copa del Rey de Badalona. El primer cruce de Unicaja era el Barça y muy pocos pensaron en aquel momento que los malagueños serían capaces de ganar aquel partido y absolutamente nadie apostó por Unicaja como campeón de Copa puesto que si vencía al Barça, en semifinales le esperaba el Real Madrid. Sin embargo, el equipo no siendo favorito, jugando contra los mejores, se sintió como pez en el agua y fue capaz de ganar el título.

Todo lo contrario pasó en la Final Four de la BCL. En esa competición, con los rivales a los que se enfrentaba y jugando en casa todos dábamos por hecho de que Unicaja tenía más opciones que nadie de lograr vencer. Claramente era el favorito. Pero en ese estado de euforia el equipo no se sintió nada cómodo y no ofreció su mejor nivel, cayendo derrotado en semifinales por el Bonn alemán, equipo que logró alzarse con el título europeo.

Sin duda que ha pasado mucho tiempo de ambas competiciones y que, probablemente, el equipo esté más maduro que por aquel entonces. Pero creo que los malagueños se sienten más cómodos compitiendo contra equipos más fuertes, que son favoritos por una cuestión de presupuesto y nombres, que no tanto por juego.