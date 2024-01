El Unicaja rompe su racha triunfal ante el Joventut (85-81)

Tres meses y pico después de aquella mala tarde de domingo en la pista del Dreamland Gran Canaria, el Unicaja cedió 85-81 este sábado contra el Joventut de Carles Durán su primera derrota en las últimas 15 jornadas en la Liga Endesa. Una racha que parecía infinita y que acabó en el Olimpic badalonés, una especie de santuario para los cajistas desde que hace ahora casi un año ganaran los verdes allí la Copa del Rey 2023. Si había que perder un día, imposible elegir un escenario con mejores recuerdos para el equipo y para su afición.

La derrota no cambia nada y hasta para algunos supone cierto alivio. La racha se rompe, sí, pero el reto de mantener la actual segunda plaza liguera sigue al alcance de la mano. Veremos lo que hace el Barça en Granada en la matinal del domingo. Si ganan, los blaugranas se quedarán todavía a 2 victorias de los verdes. Tranquilidad por este lado.

El partido estuvo muy equilibrado. / ACBPhotos

Derrota previsible

Ibon Navarro advirtió semanas atrás que estos partidos de enero podrían traer algún disgusto. El equipo se entrena cada semana pensando en el futuro y no en el presente. Se carga de pilas a los jugadores a costa de jugar algo saturados, faltos de chispa y con las piernas cansadas el fin de semana. Por eso o por lo que sea, lo cierto es que esta vez el equipo no estuvo tan fino como otras veces. Le faltó agresividad, le faltó paciencia, le faltó "colmillo" para aprovechar los momentos de debilidad del rival, no estuvo tan acertado desde el perímetro, no practicó esa defensa que otras veces ha anulado a sus rivales, perdió demasiados balones...

Taylor jugó con la camiseta de Alberto

La imagen curiosa y un poco esperpéntica, por qué no decirlo, fue ver a Kameron Taylor jugando por error con la camiseta del lesionado Alberto Díaz. El americano saltó al partido desde el banco con el 9 en la espalda y ya no lo pudo cambiar para evitar problemas mayores. Le taparon con esparadrapo el "Díaz" de su espalda en uno de sus pasos por el banquillo, pero no recuperó su 6 y siguió hasta el final del partido jugando con el 9 del base canterano.

El Joventut vivió en la primera parte de un sobresaliente Ante Tomic por el que no pasan los años. Después fueron los "pequeños" los que tiraron del equipo hasta llevarlo a la victoria. Muy bien Shannon Evans y muy bien también el de siempre, Andrés Feliz.

Taylor, por error, jugó con la camiseta de Alberto. / ACBPhoto

Cambio de roles

La baja de Alberto obligó a resstructurar algunos roles y eso tampoco ayudó esta vez. Sin Barreiro y sin Alberto la vida es menos sencilla. Mario tuvo unos minutos en el primer cuarto, Carter ejerció de base suplente, Ejim no tuvo su mejor día entre el "3" y el "4". Muchas cositas que impidieron ver la versión habitual del equipo.

Se perdió al final, pero mientras hubo gasolina el Unicaja hay que decir que fue mejor. La imagen del equipo en el arranque, de hecho, fue sublime. Tanteó al rival los primeros 5 minutos, pero fue entrar en combustión y del 11-6 inicial pasó al 17-28, coincidiendo con el final del primer cuarto. Buenísima la aportación desde el banquillo de Kravish y Carter. El Unicaja corrió como un poseso y el Joventut no aguantó las oleadas de un auténtico martillo pilón durante el arranque del partido.

Mario Saint-Supéry tuvo minutos en el primer cuarto / ACBPhotos

Mejoró su imagen el Joventut en el segundo tramo del choque. Tomic fue un auténtico suplicio para los pívots cajistas. Andrews y Evans también dieron un paso adelante y el partido se equilibró, aunque siempre con el Unicaja al comando del marcador. Ambos equipos se fueron a descansar con todo por decidir, 46-50.

Segunda parte muy equilibrada

No varió mucho el sino del partido en el tercer cuarto. El Joventut estuvo siempre al acecho de un Unicaja que llevó la manija con distancias mínimas hasta que Cook puso a la Penya otra vez por delante, 62-61, a punto de entrar en el último minuto del cuarto. Los verdes, al menos, mantuvieron la ventaja de cara a los 10 minutos definitivos, 62-63.

Cuando llegó la hora de la verdad, el intercambio de golpes fue descomunal. Uno arriba uno, uno arriba el otro. Es verdad que hubo mucha más intensidad que acierto, pero el partido se puso emocionante y bonito, 72-73, a 5 minutos del final. Estaba claro que el final iba a ser un cara o cruz. El partido entró en el último minuto y medio con 78-79. Una asistencia por la espalda a Brodzianski dio el 80-79 a los locales. Dos libres de Osetkowski devolvieron la ventaja, 80-81 a 38.5. Feliz penetró para hacer el 82-81, con 22.7 por jugarse. La última la tuvo Perry, pero se le escapó el balón y ahí se fueron todas las opciones de ganar.

El Unicaja perdió en el esprint final. / ACBPhotos

Vuelve la Champions

Entramos este lunes en una semana muy especial, con el regreso de la competición europea. Vuelve la Basketball Champions League con un Round of 16 que da poco margen al error, si es que el reto es acabar la liguilla como campeón de grupo y así contar con la ventaja de campo en el play off de cuartos de final previo a la Final Four. Toca hacer borrón y cuenta nueva rumbo a una semana con partido en el Carpena contra el Tofas Bursa de Turquía y con visita el domingo siguiente a La Fonteta del Valencia Basket. Se avecinan emociones fuertes.