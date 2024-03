La Málaga simbólica de Martina Pescador

Málaga se halla más bulliciosa esta semana de Festival de Cine. Un sinfín de miradas se entrevera por las esquinas de esta urbe abierta al encuentro con la cultura de forma ostensible. Gastón Bachelard, uno de los más admirables filósofos franceses modernos, en su libro ‘La poética del espacio’ nos induce a reflexionar sobre el estudio de la imagen poética. Todos los habitantes de los rincones vendrán a dar vida a la imagen, a multiplicar todos los matices de ser de estos espacios. Los rincones están encantados, si no habitados. Un rincón es siempre una sorpresa. Cada cual lo descubre a su manera. Hay un recurso geográfico de revelarlos y definirlos; sin embargo, cuando esa descripción se representa con trama emocional la ruta se perfila de una manera más intimista y se transforma en una cartografía de la memoria. La ciudad propone y el que la habita descubre.

Cartel de la Exposición de Martina Pescador. / L. O.

Esta cautivadora introspección nos la exterioriza Martina Pescador en su primera exposición individual ‘Rincones de Málaga’, la cual pueden visitar en The Shakespeare, calle Muro de Puerta Nueva, 5, hasta el 15 de marzo – centro de tertulia internacional donde la música, la pintura y la literatura ocupan un lugar predominante en este local regentado por el compositor inglés Peter Edgerton-. Esta pintora nacida en Jerez, tras una infancia viajera por todo el Norte, recala en Málaga un abril hace treinta cuatros años. Su pasión por la pintura es connatural: «desde niña, cuando se acababa el papel dibujaba en las paredes, cuestión ésta por la que mi madre siempre tenía papel»- me comenta sonriente-. Tras sus experiencias con óleo y acrílico, se sumerge en el reto de la acuarela, técnica de la cual habla apasionada: «me sedujo la acuarela porque tiene mucho de intuición, de espontaneidad, de aventura. Al contemplar el trabajo finalizado te encuentras con trazos que aparecen prodigiosamente en la obra». La muestra recorre 16 rincones donde la creadora, tras su callejear incesante, se reconoce. Un recorrido simbólico por Málaga convertido, tal como Martina, en un canto de libertad. No se lo pierdan.