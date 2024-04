Cartas de los lectores

Menor sobresalto y urgente prevención

Irán, en respuesta a la muerte de 13 ciudadanos suyos por Israel, le disparó 200 misiles que sabía que Israel y sus aliados podrían neutralizar, e incluso le avisó de que casi todos iban dirigidos a territorios poco poblados. Esto prueba su interés en no provocar otro ataque israelí. Esta medida tranquiliza algo a muchos, pero no a Netanyahu, que deseaba que continuara la guerra para evitar las elecciones que piden cada día más sus conciudadanos para echarle del poder. Sin duda, pues, está ya planeando otra provocación bélica que le permita seguir con su genocidio. De ahí que los israelís sensatos deberían buscar con urgencia cómo pararle, para evitar seguir siendo cómplices de sus crímenes de guerra o incluso morir en esa masacre, que tanto perjudica también a los judíos no fanáticos del mundo entero.