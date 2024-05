CARENCIA DE EMPATÍA

Indignado, que no asombrado, por la ausencia de empatía de gran parte de la derecha; y no me asombra porque cuando se ejecuta la estrategia fascista de usar la violencia verbal para deslegitimar a las personas, se persigue la cosificación y deshumanización del rival político para despojarle de su dignidad y dimensión humana, se es taurino, se es cazador y se es antiinmigración, es imposible tener compasión y conocer la verdadera dimensión de la palabra empatía. Por eso la ultraderecha y la derecha extrema creen que todos son de su misma condición y sostienen que Pedro Sánchez es «inmaduro» por mostrar sus sentimientos y su carta es simple estrategia política para «victimizarse» y obtener rédito electoral. Y así lo afirman, sin rubor, porque son incapaces de sentir que la persona a la que han deshumanizado y deslegitimizado durante años con todos los insultos habidos y por haber, ahorcar y apalear a un monigote que la representa, sea sensible y capaz de tener y expresar emociones. ¿O creen ustedes que los nazis eran empáticos?

Miguel Fernández-Palacios Gordon. Málaga