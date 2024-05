Peligro, libros

He optado por no escribir del Dia del Libro hasta pasados 10, para que no parezca un consumible. Los libros son ya uno de los pocos peligros para el sistema, conforme éste se ha ido haciendo con todo, metiéndolo en su «tempo» acelerado, en el que nada dura para pasar a otra cosa y consumir lo siguiente. Un libro de verdad lo mete a uno en otro mundo, en el que, si es narrativa, las historias van entramándose e implicándonos despacio, apeándonos de esa alta velocidad a ningún sitio en que el sistema nos trae y nos lleva, o, si es de poesía, nos para en seco fuera del tráfico para que veamos las cosas de otro modo. Si es de pensamiento la cosa puede ser aún más grave, pues pensar es el mayor peligro para el sistema. Alguien metido en sí ante un libro, pasando páginas despacio (no digo ya si subraya) es como un piolet clavado en la pendiente helada por la que vamos cayendo a la trituradora.

