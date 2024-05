Cultura y toros

Alguien me pregunta sobre este asunto, me niego a simplificar y contesto con una batería de preguntas con respuesta. ¿Compone el conjunto de elementos que forman la fiesta una cultura? Es evidente que sí. ¿Son sus celebraciones un acto cultural, además de espectáculo? Podemos discutirlo, pero no lo son menos que gran parte de los actos que suelen cursar como culturales. ¿En cuanto fiesta, merece ser protegida? Cabe discutirlo también, pero su carga ceremonial, simbólica, sacramental, estética, popular, quizás no tenga parangón entre las fiestas tradicionales del mundo. ¿El toreo es un arte? En mi opinión el peso del estilo, la gestualidad, los elementos formales y estéticos, la gama de matices del rito, justificarían llamarlo así. Concluido el temario, mi interlocutor me pregunta si disfruto en las corridas. Ni he ido ni creo que asista nunca a una, me da pena del toro -respondo.

