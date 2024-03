El hotel Only YOU Hotel Málaga sortea palcos de Semana Santa

Comienza la cuenta atrás para la Semana Santa de Málaga en 2024 y para celebrar la identidad malagueña y ofrecer a viajeros y locales una experiencia inolvidable, Only YOU Hotel Málaga se prepara con una oferta única, ya que brindará la oportunidad de vivir la Semana Santa desde cuatro de sus espectaculares palcos a un grupo de afortunados. Tres de estos balcones se sortearán entre todas aquellas personas que consuman en los establecimientos del hotel entre el 11 y 22 de marzo, mientras que el cuarto se sorteará en las redes sociales oficiales de @onlyyouhotelmalaga. Los ganadores disfrutarán del palco durante el día en que le sea adjudicado y tendrán la posibilidad de completar la experiencia con una exclusiva oferta gastronómica y de bebidas.

El hotel, situado en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la Equitativa, frente al puerto y al comienzo de la popular calle Marqués de Larios, se presenta como el lugar perfecto para alojarse en esta época y disfrutar de las procesiones con las mejores vistas. Su decoración, obra del estudio de interiorismo Proyecto Singular, fusiona el estilo art decó con un aire mediterráneo, fresco y urbano, dando personalidad a cada rincón. El hotel alberga distintos espacios gastronómicos que ofrecen propuestas variadas, pero con los sabores tradicionales como auténticos protagonistas. A pie de calle se encuentra Carmen, un concepto de alta taberna con cocina “non stop”; en la planta 8 está Lola, con una completa carta basada en la cocina de mercado, y en la azotea se esconde Lolita Sky View, Pool & Lounge, un exclusivo espacio con infinity pool y vistas panorámicas a la ciudad.

Palco Only You, Semana Santa / L.O

Sabores tradicionales y una apuesta por la cultura malagueña

Durante la Semana Santa, el restaurante Carmen de Only YOU Hotel Málaga plantea una oferta gastronómica basada en el auténtico sabor andaluz, pero con un toque de fusión. Situado en la planta baja del hotel, este concepto de alta taberna ofrece una amplia variedad de platos típicos malagueños perfectos para compartir, como son el taco de pringá al estilo andaluz con salsa kimchi y hierbas frescas, el adobo malagueño de rosada con alioli japo, la ensaladilla rusa con gamba blanca de Málaga o las rabas de calamar con salsa kimchi. Como principales, destacan algunos “bocados a dos manos” como la burguer de wagyu japonés en brioche de mantequilla, relish de pepinillo, bacon crujiente y mayonesa japonesa o las carnes y pescados a la brasa, como el pollito picantón, la presa ibérica o el lomo de corvina. Para acabar, no podía faltar la torrija en brioche acompañada de crumble con helado de pistacho: un postre casero imprescindible en tus comidas y cenas de Semana Santa.

Gastronomía Only You, Málaga / L.O

Además, esta Semana Santa, Only YOU Hotel Málaga reafirma su compromiso con la cultura local presentando una colaboración con Rubio José: el escritor malagueño que acaba de publicar su primera obra, ‘Vivir muchas veces’, y que triunfa con sus textos inspiradores en redes sociales (donde acumula más de 500.000 seguidores). Con esta alianza, el hotel de Palladium Hotel Group dará voz al sentimiento malagueño por la Semana Santa con una serie de mensajes que decorarán el hotel, consiguiendo así que los viajeros conecten con el auténtico estilo de vida de la ciudad. El joven autor presentará esta colaboración el domingo 10 de marzo en la segunda edición del Brunch Literario de Only YOU Hotel Málaga, un innovador formato con el que la firma hotelera pretende acercar la literatura de la Costa del Sol a locales y trotamundos.

