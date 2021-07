Las polémicas declaraciones de Naim Darrechi sobre practicar sexo sin condón y decirle a las chicas que no pasa nada porque es estéril ha tenido desde el inicio detractores (los más) y partidarios, a pesar de que el Govern de Baleares ha anunciado que también pretende actuar contra quienes enaltezcan o justifiquen acciones como las descritas por el 'tiktoker'.

Uno de estos últimos ha sido el escritor Fernando Sánchez Dragó, que no ha dudado en criticar las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero: "Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días", escribe en su cuenta de Twitter.

Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días. https://t.co/iq5GcBG2Xa — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) 14 de julio de 2021

La ministra de Igualdad había escrito este lunes, a través de Twitter, que iba a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía: "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía".

Quien también ha anunciado que pondrá el caso en manos de la justicia es el Govern balear, que ha dicho que se querellará contra el 'tiktoker' mallorquín Naim Darrechi por abusos sexuales mediante engaño a un número indeterminado de mujeres, por la incitación a la violencia contra las mujeres y contra su libertad sexual, derechos sexuales y reproductivos y por los delitos relacionados que pueda poner de manifiesto la investigación.

Muchas son las voces que, pese a la petición de perdón del 'infuencer', no han dudado en atacarle. Uno de los más virulentos ha sido el también 'streamer' Ibai Llanos, que tampoco ha dudado en cargar contra Mostopapi, el entrevistador al que Naim Darrechi hizo las polémicas declaraciones, por "permitir" que continuara la entrevista tras las polémicas palabras y no afearle sus comentarios en directo.

Tal y como recoge la diputada a les Corts Valencianes por Unides Podem Naiara Davó, Ibai Llanos pone "el foco en la complicidad del machismo, a quien le ríe las gracias al violador":