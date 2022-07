Las impactantes imágenes de un bovino tumbado en el suelo y en estado de shock durante las fiestas de Albarracín (Teruel) están dando la vuelta a Internet después de que el Partido Animalista PACMA difundiese el vídeo en sus redes sociales. Los presentes lo agarran de los cuernos, lo arrastran por el suelo y le tiran de la cola. El animal parece incapaz de moverse y queda tendido mientras algunos asistentes piden "un cuchillo", según ha informado el citado partido.

Ocurrió a finales de junio, de noche y entre una multitud excedida por el alcohol. Según contaron testigos a PACMA, "al final de la fiesta, la organización del evento liberó a varias vacas para guiar al toro hacia el final del recorrido, pero este comenzó a embestirlas".

El animal de las imágenes habría recibido cornadas y golpes, motivo por el que acabó desplomado. Una vez más un festejo popular con animales protagoniza el día despertando una fuerte indignación en Internet. En apenas 10 horas, el vídeo ha alcanzado más de 70.000 reproducciones en Instagram y ha contado con las reacciones de actrices como Sara Sálamo y Michelle Calvó, así como del artista Leo Peralta, que han condenado las imágenes.

Los comentarios de las publicaciones en las distintas redes sociales han sentenciado la fiesta y posicionado, para PACMA, la opinión social mayoritaria: "Esto debe terminar". La directora de AnimaNaturalis en España, Aída Gascón, que este verano se encuentra documentado los distintos festejos populares con animales, también compartió la publicación: "Más imágenes terribles de los festejos taurinos en los pueblos. Dejad de celebrar vuestras fiestas con estas salvajadas por favor".

Este horror tuvo lugar el 25 de junio durante la celebración del toro embolado en Albarracín (Teruel). ¿Imaginas el sufrimiento de este animal?



Que no te engañen: esto también es tauromaquia, y el 24 de septiembre nos manifestaremos en Madrid para exigir su fin. #MisiónAbolición pic.twitter.com/l9PLPAZwkF — PACMA (@PartidoPACMA) 19 de julio de 2022

Desde PACMA han apelado a la Dirección General de Derechos de los Animales: "¿Para qué tenemos una DGDA? Hablad con claridad y reconoced de una vez que ni estos animales, ni los de las granjas, ni los de la experimentación, ni siquiera los que son explotados por cazadores o ganaderos serán amparados por ninguna Ley que impida este trato vejatorio".

El presidente del Partido Animalista, Javier Luna, ha explicado que "aunque nadie lo pueda creer" estas cosas "siguen siendo legales en España y no parece que vaya a cambiar": "según los reglamentos, los civiles no pueden agredir ni mucho menos matar a los animales, pero la normativa no se cumple.

"La gente en estos casos está borracha y desfasada, y no tienen ningún tipo de control ni autoridad que vele por el animal. Esto es una sangría donde confluyen grupos violentos y pagan sus frustraciones con los animales", continúa el presidente de PACMA, que se manifestará contra la tauromaquia y todos los festejos derivados el próximo 24 de septiembre en Madrid.