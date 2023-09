La Fiscalía Superior de la Región de Murcia asegura que tiene las herramientas legales suficientes para perseguir los delitos sexuales relacionados con la Inteligencia Artificial. Este materia, de plena actualidad por el caso de las niñas desnudas generadas con inteligencia artificial en Almendralejo, se coló en la rueda de prensa del fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, para presentar la Memoria 2023, correspondiente a los datos de la actividad de la Fiscalía en 2022.

Según el fiscal, este tipo de acciones (que han sido analizadas en los últimos días con ayuda del área de delitos informáticos) se pueden tipificar como delitos contra la intimidad y la imagen, que sería la vía "más fácil" para iniciar un proceso judicial y que lleva aparejada penas de hasta 5 años de prisión. Manzanera ha asegurado que no le consta que se haya producido "todavía" ningún caso de denuncia en la Región de Murcia. También cabría en estos casos un delito contra la integridad moral "e incluso un delito de pornografía infantil virtual" o de acoso sexual. Sostiene Manzanera que "lamentablemente" estas acciones se están "generalizando entre los menores". Además, sostiene que en las charlas que imparte en los institutos "estoy transmitiendo a los chavales este tipo de conductas y hechos para que la controlen y la eviten y que siempre las denuncien, porque si no se denuncia es imposible su persecución".

Preocupa a la Fiscalía el aumento de los delitos perpetrados y sufridos por los menores, algunos incluso menores de 14 años. En este sentido, el fiscal recordó que la repsonsabilidad penal del menor está entre los 14 y los 18 años, "por debajo de los 14 no es responsable penalmente, ni siquiera ante la jurisdicción de menores". En Estos casos, reconoce la acción de la Fiscalía es muy limitada. "Lo pones a disposición de sus padres o de una institución pública competente, y poco más puedes hacer", ha indicado.

Tal y como ya alertó durante la apertura del año judicial, Manzanera ha informado que entre los expedientes abiertos por la Fiscalía de Menores 52 pertenecen a agresiones sexuales (entre menores) por 19 el año anterior y 65 por abuso sexual, por 40 en 2021. Estos datos, aseguró, son los que más le preocupan.

Los delitos cometidos por menores no se limitan al ámbito sexual, Manzanera también enumeró los delitos contra el patrimonio o los robos con violencia e intimidación en los que también se ha experimentado un preocupante incremento, de los 183 de 2021 a los 287 del año pasado.

En el área de Protección de Menores, la Fiscalía inició 425 expedientes de determinación de edad, de los que 237 resultaros ser menores (MENAS). Aquí Manzanera destacó los 77 expedientes incoados por absentismo o abandono escolar, en el que también se ha producido un aumento de casi el 40 por ciento con respecto a 2021. De todos estos casos se interpusieron 12 denuncias por posible delito de abandono de familia. "Sigue habiendo casos en esta Región, que llegan a conocimiento del fiscal de menores por las denuncias de los directores de los institutos y colegios, en los que hay padres que se niegan a que su hijos reciban la enseñanza obligatoria".

Con respecto a la violencia sobre la mujer, la Memoria recoge un incremento del 8,7 por ciento, y lamenta las dificultades a las que se enfrenta la Fiscalía cuando esos delitos se cometen a través de las nuevas tecnologías y mediante las redes sociales, por los problemas que entraña dar con los autores. Tan solo se cuenta, a veces, ha añadido, con los "pantallazos" que las víctimas presentan como prueba, pero que los tribunales no los consideran como tales.

En los Juzgados de Violencia de Murcia constan 65 ingresos en prisión provisional y 120 órdenes de alejamiento. Sobre la colocación de dispositivos técnicos de control (pulseras), el fiscal ha indicado que han aumentado y que en 2022 hubo 50 activas. Al igual que el año anterior, se refirió el problema de que en algunas poblaciones, sobre todo en zonas rurales, hay problemas de cobertura. Entre las razones que han llevado a algunas mujeres a no declarar contra sus agresores, la Fiscalía expone que en algunos casos no desean la separación física de sus parejas; en el caso de víctimas inmigrantes, no quieren agravar la situación de posible irregularidad de sus agresores en territorio español; el miedo a represalias por parte del agresor (la más común), y el peregrinaje por diferentes instituciones policiales y judiciales, "lo que no solo es un victimización secundaria, sino motivo muchas veces del posterior silencio en fase de plenario", refleja la Memoria.

Aumentan las diligencias penales en la Región

El número de diligencias penales abiertas en la Región de Murcia en 2022 crecieron algo más del ocho por ciento. Las diligencias previas, las urgentes y las de delitos leves sumaron 87.385, frente a las 80.881 registradas en 2021. Díaz Manzanares ha explicado que se mantiene la cifra de 11 sumarios incoados por el delito de homicidio, mientras que los procesos por lesiones pasaron a 23.900, cuando el año anterior fueron 22.000.

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, ha señalado que se incoados 1.450 diligencias, lo que supone un aumento cercano al cinco por ciento.

El fiscal ha mostrado su preocupación por el incremento de los delitos contra el patrimonio, que pasan, de los 11.095 de 2021 a casi trece mil, mientras que, por el contrario, las causas incoadas por el delito de prevaricación administrativa bajan de 32 a 15. Díaz Manzanera atribuye esa disminución al llamamiento que tanto él como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, han hecho en reiteradas ocasiones para que se utilice la vía penal sólo para los casos más graves.

Trata de seres humanos

José Luis Manzanera volvió a destacar que uno de las áreas que más preocupa y tiene concienciada a la Fiscalía de la Región es la relacionada con los delitos de trata de seres humanos. En 2022 se registraron 19 causas, con 6 víctimas identificadas, fruto de las "falsas promesas de trabajo que acaban en el ejercicio de la prostitución y viviendo en condiciones infrahumanas", lamentó el fiscal, que considera que este fenómenos sigue siendo "una triste realidad oculta" y "uno de los peores ámbitos delictivos que existen en nuestra sociedad" en el que se dan asesinatos, abortos, torturas, y tráfico de drogas. Ante este panorama, el fiscal superior destacó la necesidad de consolidar la figura del testigo protegido y el control del cumplimiento del EStatuto de la víctima del delito, que incluye el derecho de asistencia de intérprete y proporcionar residencia y recursos económicos.

Suben los homicidios imprudentes en el trabajo

Otro aspecto que se ha destacado en la presentación de la Memoria 2023 es el aumento de los procedimientos judiciales por homicidio y lesiones imprudentes en el ámbito laboral. El año pasado se dieron 9 casos de homicidio imprudente por tres en 2021 y 975 lesiones por 863 el año anterior. "Esta materia está siendo objeto de estudio en el Grupo de Coordinación que creó la Fiscalía con la Inspecciónde Trabajo, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, Policía Judicial y sindicatos", señaló Manzanera, que detalló que los sectores en los que más se producen estas infracciones es el de la construcción y el industrial.

La causa del Mar Menor, a la espera

En el apartado de medioambiente destaca especialmente la causa principal por la contaminación en el Mar Menor. Aquí el fiscal señaló que había pocas novedades. "El 10 de enero de 2022 presentamos el escrito de acusación con más de 30 personas físicas y juríricas y estamos a la espera de que señale juicio oral por parte de la Audiencia Pronvincial", ha afirmado. Cabe recordar que desgajó de este proceso 34 procedimientos entre Cartagena y San Javier por el uso ilegal de desalobradoras. Finalmente, ha reclamado más medios personales y materiales al señalar que se necesitan, al menos, diez fiscales y más funcionarios, así como ampliar las dependencias de la Fiscalía en la Ciudad de la Justicia.