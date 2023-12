"Hay dos aspectos que me preocupan bastante: tanto la presión social que se ejerce sobre las mujeres para tener un fantástico aspecto femenino a lo largo de nuestra vida como que la actividad de la cirugía plástica pueda colaborar en perpetuar esos clichés y obligaciones. Entonces, ¿cómo hacerlo de forma ética para ayudar de verdad y no ahondar en esa supuesta necesidad de adaptarse a una imagen concreta como pilar clave para elaborar o mantener una adecuada autoestima?".

Con más de 20 años dedicándose a la cirugía plástica, reparadora y estética, la doctora Maritina Martínez Lara, al frente de su propio equipo en su clínica de Granada, trata de dar respuesta a estas cuestiones y muchas más en su libro 'Confesiones de una cirujana plástica' (Cúpula). Plagado de testimonios y datos -¿sabían que en España se realizan más de 200.000 intervenciones estéticas al año, y subiendo, y que los españoles se gastaron más de 2.600 millones de euros en 2020 en tratamientos estéticos en plena crisis sanitaria y económica?, por ejemplo-, la autora opta por "una relación más saludable con nuestro cuerpo, aceptando su diversidad y sus individualidades", y también pide "respeto" por los que eligen pasar por el bisturí.

¿Por qué nos operamos, doctora?

Para mejorar o ayudarnos con nuestras inseguridades, en primer lugar, buscando una mayor satisfacción con nuestro aspecto e incluso, por qué no, para ser más atractivos.

¿Cuánta belleza se necesita para tener la autoestima tranquila?

Depende. No hace falta mucha belleza o incluso ninguna si te aprecias y valoras, pues la autoestima no solo se cimenta en el aspecto físico. Para aquellas personas que valoran su aspecto sobre todo lo demás, yo diría que puede ser un objetivo imposible, que nunca se alcanza.

"No deberíamos alentar los cambios radicales", dice en el libro sobre las 'líneas rojas' de su profesión.

Hay muchas líneas rojas. No operar a quien no reúne condiciones de salud. No operar a quien tiene unas expectativas irreales. No operar a quien tiene el problema en otra parte y pretende solventarlo con cambios físicos. No operar a personas muy jóvenes si aún no tienen la adecuada madurez para entender la cirugía...

¿Sabían que en España se realizan más de 200.000 intervenciones estéticas al año, y subiendo; y que los españoles se gastaron más de 2.600 millones de euros en 2020 en tratamientos estéticos en plena crisis sanitaria y económica?

¿Dónde está el límite?

La cirugía plástica no es un oficio de comerciantes, no es un producto de consumo. Es un acto médico, es más, quirúrgico. E irreversible. Y puede tener sus complicaciones. Ni se puede alentar a la población a someterse a ella sin indicación ni objetivos claros, ni perpetuar clichés sobre todo para las mujeres, ni dirigirse a personas vulnerables alentando y mostrando como imprescindibles imágenes o patrones de delgadez o de aspectos normativos artificiosos como claves para el éxito. Debe tratarse con seriedad y responsabilidad como médicos que somos.

¿Hasta qué punto es un capricho o una necesidad?

Casi nunca es un capricho, esto es algo excepcional. La inmensa mayoría de los pacientes llevan mucho tiempo pensándoselo, y para muchos ha sido una decisión difícil. La tarea del cirujano es evaluar si está o no indicado, si se puede lograr el resultado buscado o al menos un buen resultado, si existen unas buenas condiciones de salud...

"No se debe operar a quien tiene el problema en otra parte y pretende solventarlo con cambios físicos"

¿Instagram y TikTok le ha traído a muchos jóvenes a la consulta?

No es la franja que más se opera. Ellos suelen comenzar más por tratamientos de medicina estética, tipo aumento de labios o pómulos con ácido hialurónico.

¿Qué esperan de la cirugía estética?

Muchos buscan esa 'normalidad' que piensan que no tienen; algunos creen que tienen rasgos muy alejados de lo normativo e incluso los sienten como una malformación (por ejemplo, una mama tuberosa malformada), y otros, en cambio, son conscientes de que no tienen rasgos anormales pero es su deseo mejorarlos para sentirse más satisfechos con su aspecto.

"La cirugía plástica no es un oficio de comerciantes, no es un producto de consumo. Es un acto médico, es más, quirúrgico. E irreversible"

Los de este rango de edad, ¿qué le piden?

Muy por delante de las demás, sin duda, el aumento mamario y cada vez más también la elevación mamaria, la liposucción y la rinoplastia.

¿Le vienen pacientes con fotos de Instagram?

Claro, y muchas veces esas fotos son de amigas o conocidas suyas, y también de 'influencers', modelos, actrices...

¿Qué es mejor un rostro lleno de arrugas y bolsas o un rostro con pómulos y labios exagerados?

Ante un aspecto grotesco está claro que hubiera sido mejor no hacerse nada. Pero esto suele ser resultado de alguna complicación con algún material de relleno o con alguna cirugía.

¿Alguna operación a la que ya no se recurra tanto?

Tal vez se hacen menos cirugías faciales tipo 'lifting' por el auge y evolución increíble de los tratamientos no quirúrgicos.

"Los jóvenes piden más cirugías de aumento mamario y cada vez más también la de elevación mamaria, liposucciones y rinoplastias"

¿Y las que más se hacen?

Aparte de las habituales y más frecuentes como el aumento mamario, están las liposucciones con distintos grados de definición, la rinoplastia o las blefaroplastias [extirpación del exceso de piel de los párpados].

En los últimos años han aparecido muchos centros de cirugía estética que se venden con precios bastante asequibles.

Responden a un uso comercial de la cirugía plástica, a la que muestran como un objeto de consumo y no como un acto médico. Banalizan la cirugía, abaratan precios recortando por todos lados, honorarios de los profesionales, materiales…

"Como dijo Susan Sontag: 'No está mal querer ser bella, lo que está mal es que sea una obligación serlo, o querer serlo'. Hay más valores"

¿Qué opina de las famosas que dan a luz y lucen estupendas a los pocos días en las revistas?

Se haga lo que se haga, dieta, ejercicio..., los músculos no serán los mismos, ni las costillas, ni la piel, aunque a todas no les afecte de igual manera.

Pero las mujeres debemos tener un aspecto fantástico a lo largo de nuestra vida

Me preocupa muchísimo la presión social que se ejerce sobre las mujeres en este sentido, y es una de las razones por las que he escrito este libro. Como dijo Susan Sontag: 'No está mal querer ser bella, lo que está mal es que sea una obligación serlo, o querer serlo'. Hay más valores.