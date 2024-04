Los cruceristas bolivianos retenidos en Barcelona pagaron hasta 10.000 euros por el billete y los visados

Algunos de los cruceristas bolivianos que han tenido que desembarcar en Barcelona por carecer de documentación en regla habían pagado entre 6.000 y 10.000 dólares -equivalentes a cantidades entre 5.500 y 9.200 euros- por el pasaje a bordo del crucero y el visado que ha resultado ser falso, han explicado a EFE algunos familiares. El crucero partía de Brasil y tenía destino final en Italia, pero la ruta se ha visto truncada en la capital catalana por la falta de visado para el espacio Schengen del grupo de pasajeros bolivianos, que se consideran víctimas de una estafa.

Tras dos días sin salir del barco atracado en el puerto de Barcelona, este jueves por la mañana han podido desembarcar y han accedido a una zona intermedia del puerto en la que gestionar con las autoridades españolas su situación administrativa. Las autoridades escucharán "caso por caso" a los 69 bolivianos del barco de la compañía MSC que portaban un visado falso. En función de cada circunstancia y petición concreta, se tomará una decisión sobre su futuro atendiendo a la legislación aplicable, han explicado fuentes cercanas al caso.

Los 69 pasajeros ya han empezado los trámites para dirimir su situación administrativa, mientras el resto de pasajeros ha seguido la ruta con destino a Italia. El grupo de viajeros bolivianos será alojado mientras se decide su futuro inmediato por las autoridades, al no tener permiso para viajar libremente por el espacio Schengen europeo, al que pertenece España.

Informados de la denegación

Tras ser informados "formalmente" de la denegación de entrada a España, han empezado las gestiones con ayuda de sus familiares afincados en el país, que les están ofreciendo acompañamiento jurídico. El cónsul de Bolivia en Barcelona también está dando apoyo a estos conciudadanos y sus familias. El diplomático les ha pedido "paciencia" y ha advertido que la resolución "va para largo".

Hasta que no se pronuncien ante la policía no se sabrá si algunos piden protección internacional o explican que ellos simplemente se embarcaron en el crucero y, ante esta coyuntura, piden que alguien les devuelva a su punto de partida, entre otras opciones posibles. En el caso que haya que repatriar a alguna persona, sería MSC cruceros la responsable de llevarlo a cabo, apuntan las mismas fuentes.

Familiares de los bolivianos residentes en Barcelona han explicado a EFE que sus allegados "están bien atendidos", aunque también "cansados" y "angustiados" ante la incertidumbre. "A mi sobrino le vendieron en 'pack' la oferta de crucero y visado y él pensó que era totalmente legal", ha explicado Luis. El hombre, que lleva años residiendo legalmente en España, cuenta que su sobrino no le había explicado que venía porque era "una sorpresa", una explicación que dan diversos de los familiares entrevistados en las inmediaciones del puerto.

Con billete de vuelta

Preguntado sobre si su sobrino valoraba quedarse en Barcelona más allá de la parada de crucero prevista, explica que lo "desconoce" pero que, en cualquier caso, sí le consta que tenía "billete de vuelta". Wilder Solís se declara también "muy preocupado" por su hija, Noemí, que viajaba en el crucero junto a sus tres nietos, de siete, cinco y dos años.

"Yo no sabía que venían. Iba a ser una sorpresa. Yo llevo aquí muchos años y tengo documentos legales. Ella no sé donde compró el pasaje y ese visado que es ilegal", explica el hombre. "Aún no he podido hablar con ella y estoy muy angustiado", señala. Solís lamenta que haya gente que "se dedique a estafar" y que "venda gato por liebre".