Los primeros humanos modernos se expandieron por Europa a lo largo de tres oleadas durante el Paleolítico. Los neandertales recuperaron el territorio después de una primera ola migratoria y luego coexistieron ambos grupos. Cuando se produjo la tercera migración los neandertales desaparecieron.

Según se ha establecido hasta ahora, el Homo sapiens evolucionó en África hace más de 300.000 años y se cree que, hace entre 300.000 y 40.000 años, los neandertales y sus antepasados ocuparon Europa.

Durante ese período, los neandertales tuvieron contactos ocasionales con humanos modernos en el Levante y partes de Asia. Luego, hace alrededor de 48.000 a 45.000 años, los humanos modernos se expandieron por el resto del mundo, mientras que los neandertales desaparecieron.

Sin embargo, una investigación publicada en febrero del año pasado sugirió que las dos especies humanas convivieron al menos en algunas regiones europeas al mismo tiempo. Por lo tanto, podrían haber coexistido durante miles de años.

La historia continúa

La historia de este pasado no termina aquí. Una nueva investigación, publicada ahora en PLOS ONE, añade nuevos elementos: concluye que los humanos modernos llegaron a Europa en tres oleadas, y que solo desplazaron a los neandertales con la tercera.

Toda esta historia gira en torno a dos ejes: por un lado, el escenario arqueológico, y por otro, un personaje: el Dr. Ludovic Slimak de la Universidad de Toulouse III, autor de las recientes investigaciones sobre este tema.

El escenario arqueológico principal es la cueva de Mandrin, al sur de Francia, donde anteriormente se habían documentado restos de hollín procedentes de fuegos encendidos por los habitantes del Paleolítico.

Misterios en la cueva

La cueva estuvo habitada por grupos de neandertales y de homo sapiens, que coexistieron en Europa durante este período y se turnaron para habitar la cueva hace 54.000 años.

Sin embargo, a medida que se han ido produciendo nuevos descubrimientos, la cueva Mandrin ha trastornado el pensamiento antropológico sobre la llegada del Homo sapiens a Europa Occidental.

Hasta el año pasado se pensaba que el sapiens no había llegado a Europa Occidental hasta hace 43.000 años, y que todos los artefactos culturales anteriores a esa época debían ser obra de los neandertales.

Los más recientes descubrimientos, sin embargo, pusieron de manifiesto que los sapiens habían llegado a la cueva mucho antes, al mismo tiempo que el hallazgo de cientos de artefactos, incluidos arcos y flechas, sembraba más preguntas que respuestas sobre cómo habían llegado hasta allí.

Disipando dudas

Para despejar esas dudas, lo que ha hecho la nueva investigación es comparar las herramientas encontradas en la cueva Mandrin con las que se encuentran en otro yacimiento de la época situado en Ksar Akil, Líbano. Es el segundo escenario arqueológico de esta historia.

De esta comparativa, Slimak ha establecido que las tecnologías de Europa Occidental se corresponden con las que figuran en el Líbano, lo que le lleva a concluir que el Sapiens desarrolló sus armas y herramientas primero en Oriente Medio y que luego las trasladó a Europa.

Slimak establece asimismo un vínculo claro entre los estilos de fabricación de herramientas de Ksar Akil y las culturas de Europa occidental conocidas como Châtelperroniense y Protoauriñaciense.

Teniendo en cuenta los tiempos que reflejan los restos arqueológicos, Slimak ha reconstruido el patrón de llegada humana a Europa y sus relaciones precisas con la región levantina.

Tres oleadas

Establece que la primera migración de sapiens a Europa establecida hasta ahora en realidad era la última de tres grandes oleadas migratorias hacia el continente, lo que cambia completamente la perspectiva que se tenía sobre el origen de los sapiens en Europa.

En esta cronología, los neandertales recuperaron el territorio después de una primera ola sapiens migratoria, que resultó abortada.

Luego, los neandertales coexistieron con los sapiens durante la segunda ola migratoria, hasta que cuando se produjo la tercera migración sapiens terminaron desapareciendo. Las armas y herramientas dudosas era de origen sapiens, según Slimak.

Sin consenso

El razonamiento de Slimak se basa en características técnicas, como la forma de las puntas de las puntas de lanza y las herramientas de corte.

La interpretación de Slimak de estas características contradice las conclusiones a las que han llegado otros antropólogos sobre la relación entre las tecnologías paleolíticas.

Eso significa que todavía no existe consenso suficiente para determinar con exactitud la historia de la llegada de los sapiens a Europa y su coexistencia con los neandertales.

Referencia

The three waves: Rethinking the structure of the first Upper Paleolithic in Western Eurasia. Ludovic Slimak et al. PLOS ONE, May 3, 2023. DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277444