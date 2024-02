El calentamiento del suelo está activando bacterias dormidas durante miles de años

Bacterias que han permanecido inactivas durante miles de años se están despertando debido al aumento de las temperaturas, lo que podría tener consecuencias para el clima y el ciclo del carbono de la Tierra.

Bajo nuestros pies hay un mundo invisible, lleno de organismos que rara vez son vistos por los ojos humanos. Ahora, los investigadores han descubierto que, a medida que las temperaturas globales aumentan, las bacterias que estaban inactivas se están despertando, lo que podría tener consecuencias para el clima y el ciclo del carbono de la Tierra.

Uno de los grandes retos de la investigación sobre el cambio climático es entender cómo afecta al microbioma del suelo, que es clave para las proyecciones climáticas globales.

Reguladores del clima

Los microorganismos del suelo son importantes reguladores del clima, porque el suelo representa la mayor reserva de carbono de la Tierra. Los microbios que lo habitan rigen el ciclo global del carbono: al descomponerlo, liberan a la atmósfera dióxido de carbono (CO2). Si el calentamiento acelera sus actividades, podría aumentar la pérdida de carbono del suelo y agravar el cambio climático.

Las reservas de carbono de los suelos de latitudes altas son especialmente vulnerables a la descomposición microbiana, porque los microbios que los habitan suelen estar limitados por la temperatura y tienden a ser más sensibles al calentamiento.

Los resultados de este trabajo son el fruto de un nuevo estudio realizado por investigadores del Centro de Microbiología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Viena (CeMESS).

Actividad microbiana en el suelo

Según el equipo que realizó el estudio, sus hallazgos representan un cambio potencialmente importante en la forma en que los científicos ven la actividad microbiana en nuestro suelo, y el papel que estos organismos desempeñan en el ciclo global del carbono, así como su relación con el clima de la Tierra.

Hasta ahora, se había supuesto que el aumento de la temperatura del suelo aceleraba el crecimiento de los microbios, aumentando así la liberación de carbono a la atmósfera. Sin embargo, esta mayor liberación de carbono se debe en realidad a la activación de las bacterias que antes estaban dormidas.

Andreas Richter, autor principal del estudio y profesor del Centro de Microbiología y Ciencias Ambientales de la Universidad, explica que el crecimiento es el componente central de la fisiología de un microorganismo y está estrechamente vinculado a los flujos de carbono del suelo.

Retroalimentación

Una de las preocupaciones de los investigadores es lo que se llama retroalimentación del carbono del suelo y el clima, que es el ciclo que surge de la emisión proporcional de dióxido de carbono por parte de los microorganismos que se despiertan a medida que aumentan las temperaturas, contribuyendo así a las tendencias generales del calentamiento global.

Como parte de su investigación, Richter y sus colegas viajaron a una región de Islandia donde las temperaturas del suelo eran especialmente elevadas en comparación con las zonas cercanas.

Dennis Metze, doctor y autor principal del estudio, dijo que el aumento del crecimiento microbiano era evidente en las zonas que habían experimentado más de medio siglo de calentamiento constante del suelo.

Diferencia clave

"Pero, curiosamente, las tasas de crecimiento de los microbios en los suelos más cálidos eran indistinguibles de las de las temperaturas normales", añadió Metze, señalando que la diferencia clave que encontraron los investigadores fue la diversidad bacteriana, ya que los suelos más cálidos tenían una variedad mucho mayor de microbios activos diferentes.

El estudio, publicado en la revista Science Advances, sugiere que las bacterias que han permanecido inactivas durante miles de años se están despertando debido al aumento de las temperaturas, y que esto podría tener implicaciones importantes para el futuro del clima y la vida en la Tierra.

Referencia

Soil warming increases the number of growing bacterial taxa but not their growth rates. Dennis Metze et al. Science Advances, 23 Feb 2024, Vol 10, Issue 8. DOI: 10.1126/sciadv.adk6295