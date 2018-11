Debut triunfal de los malagueños en la NCAA

Francis Alonso convirtió 23 puntos y batió nuevas marcas históricas en el triunfo de la UNCGreensoboro ante North Carolina A&T y Rubén Guerrero volvió a jugar un año después con victoria y gran participación personal (17 puntos y 4 tapones) en el triunfo ante North Alabama por 91-74. Excelentes noticias en el debut de los dos malagueños, que afrontan este curso su último año en la NCAA, tras la que darán el paso a su etapa como profesionales.

Muy trabajado fue el triunfo de UNCGreensboro ante North Carolina, en un partido que los "Espartanos" acabaron ganando por 66-74. El equipo de Francis Alonso parte como favorito en su conferencia para llevarse el título. Hay que aclarar que estos primeros partidos de la temporada oficial no pertenecen aún a la Southern Conference, donde militan tanto Greensboro como Samford, sino que se trata de una serie de encuentros elegidos por cada centro, que cuenta para el cómputo particular de cada universidad en el récord anual, pero que no se tienen en cuenta a la hora de la clasificación de la conferencia, que es el único método válido para disputar los play off directos de la Southern Conference (Socon) y acceder al March Madness con los 64 mejores centros universitarios del país.

Francis Alonso suma y sigue. El malagueño es ya el mejor jugador español de la NCAA en este curso y sigue batiendo registros y pulverizando plusmarcas en UNCG. El escolta fue el mejor de su equipo en el triunfo ante North Carolina A&T, con 23 puntos (3/7 en triples), 2 asistencias y 6 rebotes en 25 minutos de partido.

En cuanto al capítulo de récords, Francis ya es el sexto con más puntos en la historia de la Universidad, tiene a poco más de 100 puntos la primera plaza y este curso, si todo va bien, podría batir el récord histórico de la estrella del CSKA Moscú, Kyle Hines, con 2.147 puntos. Francis tiene ya 1.523. También es el sexto en el ránking de triplistas de UNCG.

Samford University debutó con una cómoda victoria ante North Alabama por 91-74, y lo mejor es la actuación de Rubén Guerrero. El pívot marbellí de 2,13 metros se ha pasado una temporada en blanco, ya que pidió el traspaso de South Florida, donde estudió tres años, a Samford. Y su debut con los "Bulldogs" no ha podido ser mejor. Guerrero, con un físico privilegiado, anotó 17 puntos (8/11 en tiros de dos y 1/3 en la personal), cogió 6 rebotes (3 en ataque) y puso cuatro tapones en 23 minutos en pista.

Esto sólo acaba de empezar. La temporada es larga y el gran sueño de los dos es llegar al mes de marzo con vida para poder disputar el March Madness y pelear por el título nacional.