El Rincón Fertilidad se va por Europa

De la Liga Guerreras a la Challenge Cup. Sin tiempo aún para saborear la gran victoria lograda este pasado miércoles en Carranque ante el Aula Valladolid, que impulsa en la clasificación hasta el tercer lugar al Rincón Fertilidad Málaga, el equipo costasoleño ha presentado este jueves al mediodía la inminente eliminatoria de la Challege Cup que le enfrentará, a doble partido, con el DHB Rotweiss suizo. La serie arranca este mismo fin de semana, y el equipo de Diego Carrasco viaja a Zúrich este viernes para arrancar con buen pie la tercera competición continental.



"Conocemos bien al rival, hemos visto vídeos, y es un rival parecido de nivel al Zalgiris, con el que sufrimos el pasado año, no va a ser nada fácil, ellas van terceras en su Liga, trabaja 6-0 en defensa, tiene altura y rapidez y nos lo va a poner muy difícil", ha querido transmitir Carrasco, que está exultante viendo al equipo tan arriba en la clasificación liguera. Y es que las "Panteras" de Málaga están luchando por el liderato en la Liga, algo que se antojaba imposible hace sólo unos años. "Lo mejor está por venir, yo le he dicho a las niñas que se lo tienen que creer, que podemos ganarle a cualquiera", ha insistido el entrenador durante la presentación de la eliminatoria, este jueves en el Eshmún Sport Clinic en la zona de El Limonar, donde han estado responsables del club y patrocinadores, además de la plantilla al completo.



"El rival de esta Challenge no tiene nada que ver con el nivel del equipo con el que empezamos el año pasado y yo creo que lo importante es que el equipo va con una inyección de moral por los triunfos ante Rocasa y Aula Valladolid, y porque la vuelta será en casa, y será el partido clave. Hay mucho desgaste físico y también mental en estos partidos, pero estamos preparando este mes de noviembre desde la pretemporada. El equipo va a estar a la altura, hay una motivación extra por ser una competición diferente y haremos todo lo posible para pasar de ronda. El equipo todavía no ha conseguido nada y lo mejor está por llegar", recalcó Carrasco.



Carrasco ve al equipo luchando por todo en esta Challenge Cup. "No podemos ponernos metas. El año pasado estuvimos en cuartos de final y nos eliminó el que posteriormente fue el campeón. Tenemos que ir poco a poco, con humildad y tratar de llegar a semifinales, dando un paso más. Nuestra ambición y techo vendrá por sí solo y este equipo está capacitado para llegar lo más arriba posible. Nos tienen que respetar las lesiones y esto es deporte. Queremos luchar contra los grandes, le hemos perdido el respeto a los equipos grandes. Antes había miedo y ahora hay motivación cuando nos enfrentamos a los equipos con más presupuesto. Ahora somos el equipo que quiere competir con los grandes, sabiendo que las Ligas se ganan en las pistas de los equipos de mitad de la tabla", insistió.



Fenicia, nueva mascota



La presidenta del club, Pepa Moreno, ha querido agradecer el esfuerzo de la plantilla y la ayuda de Rincón Fertilidad, el patrocinador principal del club, presente en la cita con Manolo Rincón y Lolo Rincón. Precisamente, Manolo Rincón ha anunciado que para estos partidos de Challenge Cup, el club va a tener una nueva mascota: la burra Fenicia. Es nieta de Fenicio, que fue mascota del Clínicas Rincón de baloncesto. Ahora ha tenido descendencia y la burrita estará pronto en Alhaurín de la Torre, el escenario donde el equipo malagueño disputará sus partidos de competición europea, en el pabellón El Limón. Quiso agradecer la presidenta la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín, ya que el partido de vuelta se jugará allí, el sábado día 17 a las 18.30 horas. En el acto de este jueves estuvo también presente el delegado de la Federación Andaluza en Málaga, Raúl Romero.





El @BMMalagaCosta triunfa en la Liga y hoy ha presentado su proyecto en Europa: Challenge Cup pic.twitter.com/ZRHRqHL95H — La Opinión Deportes (@LOMA_Deportes) 8 de noviembre de 2018