Alhaurino, Torremolinos y Rincón recurrirán sus descensos administrativos

Alhaurino, Torremolinos y Rincón no se dan por vencidos. Después de que el martes la Real Federación Andaluza de Fútbol certificase el descenso de estos tres equipos, que se habían salvado en los terrenos de juego, todos aseguraron que reclamarán contra la decisión tomada por la RFAF.

Aún así, la situación se sigue antojando complicada para los conjuntos malagueños. La RFAF se escudará en la votación que tuvo lugar hace dos días en Sevilla, en ella 13 clubes votaron a favor de la reducción del grupo IX de Tercera a 20 clubes, en vez de los 22 que lo han compuesto esta pasada temporada.

El primer equipo en reaccionar poco después de la emisión del comunicado oficial fue el CD Alhaurino. A través de su cuenta de Twitter, citaron unas declaraciones de Luis Rubiales en las que él mismo defendía que era injusto que el octavo equipo «por la cola» descendiera. Carlos Rodríguez, vicepresidente del equipo, se quejó ayer en los micrófonos de Radio Marca Málaga de no haber recibido ninguna contestación por parte de la Federación. «Nosotros no nos damos por enterados porque no es el cauce reglamentario. Tenemos ojos, sabemos leer y vemos por dónde van los tiros. Hemos empezado a movilizarnos en redes sociales con el recordatorio a Rubiales. Él se comprometió a parar esta injusticia. La situación es complicada, no nos vamos a engañar», alegó el dirigente.

Por parte del Torremolinos, el gerente Alain Patrick recordó una reunión que se produjo en Madrid en la que Federación Española prometía que el grupo se quedase en 22 si contaba con el beneplácito de la entidad andaluza. «Nos hemos enterado por Internet del descenso y el 15 de julio tenemos que estar inscritos en División Honor. Nos sentimos abandonados por la delegación malagueña», aseguró.

En el CD Rincón han hecho hincapié en «la falta de interés de la RFAF en dar solución al problema» porque en el Grupo X han descendido solo dos equipos y en su sección, un total de ocho.