Cubillo: "Estamos muy esperanzados e ilusionados de hacer algo histórico"

El Marbella FC está a tres partidos de poder lograr al ascenso a Segunda División. David Cubillo, entrenador blanquillo, habla después de que los costasoleños conocieran en el sorteo del jueves su primer rival en el play off, el Peña Deportiva, para comentar que están «esperanzados e ilusionados» de cara a las eliminatorias para subir a LaLiga SmartBank y además alabar la temporada que cuajado el cuadro de Santa Eulalia: «Es un rival muy peligroso, una de las sorpresas de la categoría, que sobre todo en su campo ha sido muy fuerte. Es muy competitivo. Es incómodo jugar contra ellos. Nos lo van a poner muy complicado. Es un equipo que ha sido capaz de superar a equipos como al Real Madrid Castilla o al Rayo Majadahonda».

«Para haber quedado cuarto en el Grupo I hay que hacer las cosas bien y lo han hecho. Ahora es todo muy relativo, después de todo este tiempo no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar. Vamos a pensar que vamos a encontrar al mejor Peña Deportiva que pueda haber y ahora será cuando empecemos a analizarlo. Me llama la atención que han hecho muchos goles, que tiene futbolistas de medio campo que aportan muchos goles. Es un rival peligroso en ese sentido», prosiguió Cubillo.

El primer encuentro de este play off para el conjunto blanquillo se disputará el próximo 18 de julio en el Marbella Football Center. Los costasoleños harán de anfitriones pero no jugarán en su feudo habitual. Deberán cambiar el césped artificial del Antonio Lorenzo Cuevas por el artificial. «Jugamos un amistoso el año pasado contra el Melilla allí. En el mes de enero estuvimos también algún día allí entrenando. Es una instalación magnífica y lo importante es que el césped va a estar en perfecto estado y no vamos a salir de Marbella, conocemos la zona», explico.

Por otro lado, Cubillo aseguró que la plantilla está con ganas de volver a jugar cuanto antes y que están «muy esperanzados e ilusionados de hacer algo histórico». «Cuanto antes, mejor. Llevamos mucho tiempo sin competir. Es la gran incógnita la respuesta de los equipos tras tanto tiempo sin competir. Pero cuanto antes juguemos, mejor. Yo jugaba el 8 mismo», concluyó Cubillo.