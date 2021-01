Laporta: "Las elecciones al Barça no se pueden retrasar"

La alegría en la candidatura de Joan Laporta por la goleada en las firmas estuvo empañada por los crecientes nubarrones de aplazamiento electoral que se ciernen tanto sobre las elecciones del Barça como las catalanas. El lunes Salut señalaba el pico de contagios de la tercera ola del covid llegaría el 20 de enero, solo cuatro días antes de los comicios azulgranas. "Las elecciones al Barça no se pueden retrasar", ha clamado Laporta. A nadie se le escapa que aplazar la cita con las urnas azulgranas sería la antesala de la suspensión también de los comicios catalanes, prolongando así la interinidad de Carles Tusquets y Pere Aragonès.





Les eleccions al Barça no es poden endarrerir. El Club no es pot permetre ni es mereix un minut més sense presidència. Requereix un lideratge fort que comenci a treballar ja. Parlaré dels motius a les 11:30h, en roda de premsa a través de la meva pàgina de Facebook. ?? https://t.co/OBwoukfX0s — Joan Laporta Estruch?? (@JoanLaportaFCB) January 12, 2021

Mercado de invierno y plan de choque económico

El expresidente ha insistido en queazulgranas, los mismos términos con los que el Govern defendía que en noviembre se podía votar la moción de censura. En este sentido y consciente de que hay movimientos para postergar aún más la votación, Laporta ha pedido queEl exdiputado catalán, que tiene la experiencia de haberse presentado a unas elecciones al Barça y al Parlament, señala que "no tienen nada que ver". "Son dos universos diferentes. uno de votante que han votado 50.000 persona y uno con 5 millones con derecho a voto"."Tenemos que hacer todo lo necesario para que se celebren. No hay ninguna razón para que no se celebren", ha insistido, incidiendo en los perjuicios que supondría, como dejar escapar la ventana del mercado de invierno y postergar el plan de choque económico. "El aplazamiento es muy perjudicial a los intereses del Barça. La suspensión de las elecciones perjudicaría enormemente al club.Tendría unas consecuencias irreversibles. Ya basta de jugar con estas cuestiones. El Barça no puede aguantar más".El confinamiento municipal a día de hoy vigente impediría, por ejemplo, que los vecinos de L''Hospitalet pudieran cruzar la calle Riera Blanca para ir al Camp Nou. El candidato cree que "un país que adopta medidas y excepciones para ir a trabajar tiene que. En este sentido cree que con un certificado de autorresponsabilidad y el carnet de socio debería bastar para poderse desplazar a los 10 puntos de votación fijados por el club.