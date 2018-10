Luis Casimiro: "Aún nos falta ritmo y continuidad"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, consideró que tanto a su equipo como al resto, con excepción del Real Madrid, aún le faltan ritmo y continuidad, pese a lo que alabó el buen trabajo desarrollado por sus jugadores, que pusieron las cosas muy difíciles al líder de la Liga Endesa.

"No estamos con la regularidad y el ritmo que queremos todos los equipos excepto el Real Madrid, que lleva mucho tiempo junto y tiene mucha confianza por los títulos. Al resto nos falta la continuidad para hacer más tiempo las cosas que hacemos bien", explicó tras perder en su visita al club blanco (89-82).

A su juicio, si sus hombres son capaces de jugar a partir de hoy como en el tercer cuarto ante el Real Madrid, en el que se impusieron por 14-28, "estaría muy bien".

Definió el partido que supuso la primera derrota liguera de su equipo como "muy competido" y, aunque en el primer tiempo el rival se le escapó, "un muy buen tercer cuarto desde la defensa y dominando el rebote, en el que además encontramos buenos tiros nos permitió volver al encuentro".

"Hemos llegado con opciones hasta el último minuto y ahí el acierto de uno, como el Real Madrid en esos momentos, y el desacierto nuestro ha hecho que se nos vaya el partido", añadió.

A pesar de la derrota, el técnico castellano-manchego se va "contento" de Madrid porque sus hombres "han jugado bien en muchos momentos" y han sido capaces de lanzar más a canasta que el Real Madrid.

Solo lamentó que no hayan podido ejecutar "buenas defensas" en las últimas acciones ni de parar a Walter Tavares. "Nosotros no hemos podido tener tiros fáciles en el último minuto y medio y no hemos podido parar la producción del Real Madrid", resumió Luis Casimiro.