Casimiro: "Nos gusta generar ilusión"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, explicó antes de viajar a Turín para medirse este miércoles al Fiat Torino, en un encuento que no va a ser televisado en directo por Teledeporte, que el equipo está "encantado" por "generar ilusión", pero que todo el mundo tiene "los pies en el suelo" tras la gran marcha del equipo malagueño, que suma ocho triunfos y dos derrotas en el arranque de la temproada.

"Nuestra parte es generar ilusión de puertas hacia afuera y si se puede generar y levantar expectativas es muy bueno. Muy bueno para la entidad, el club y nuestro trabajo dentro es tener la mentalidad de saber que no es nada fácil, que nos cuesta estar ahí, que tenemos buena dinámica con el máximo esfuerzo y exigencia, y eso a veces es ingrato para poder ser totalmente felices, y en eso estamos, con la mentalidad de mejorar para crecer más, y no me importa que se genere fuera sabiendo de la dificultad que entraña cada partido".

Cuestionado si hubiese firmado este arranque con 8-2, el machego lo tiene clarísimo. ¿Si lo hubiese firmado? Sí, claro. Si puedo elegir, con haber aguantado dos minutos más en el Palacio de los Deportes (Madrid) pues... Pero siempre lo he dicho, la semana previa a comenzar os decía que no sabía cómo íbamos a estar, porque era muy difícil por la pretemporada que habíamos hecho, aunque yo ya avisaba que la pretemporada sirve para trabajar y construir, pero no sirve de mucho a nivel de resultados, y era una incógnita cómo íbamos a salir. Y hemos salido con mucha solidez. Claro que lo firmaba. Estoy muy contento de la solidez que muestra el equipo en muchos momentos y, sobre todo, estoy muy contento con los jugadores en su implicación, que es máxima para sacar las cosas adelante. Reaccionan bien al trabajo y la exigencia, pero sabiendo que sólo son 10 partidos de competición y que tenemos que seguir mejorando.

El Unicaja se mide en Turín al colista del grupo. Pero Casimiro avisa que "no hay nada sencillo". "Y menos fuera de casa, y tenemos que intentar trasladar la personalidad que tenemos en el Carpena que es también producto de la energía que nos da la afición, intentar llevarla fuera de casa, que no siempre sucede porque las connotaciones son diferentes, entonces la mayor ambición, la mayor intención de conseguir es tener personalidades semejantes tanto cuando jugamos en casa como cuando jugamos fuera".

Y continuó hablando del rival: "Tienen muy buen equipo, en la Lega van 2-2 y luego sí que han tenido más partidos fuera de casa en Eurocup y les ha castigado. Tienen seis jugadores norteamericanos, con un excelente físico, que juegan duro, son atléticos y tienen bastante talento. Lo que menos hay que mirar es la clasificación, y sí preparamos para un partido difícil, fuera de casa, que entraña una dificultad mayor".

El entrenador del equipo italiano es el mítico Larry Brown, aunque desgraciadamente no estará por una enfermedad. Así que Casimiro no podrá saludarle. "No se me había ocurrido, pero es una institución. Ayer estaba mirando y tiene 20 años más yo. Tiene mérito haber estado en los banquillos con 20 años más que yo, y tiene mérito".

Insistió sobre la buena marcha del equipo y el margen de mejora existente. "Ojalá fuese un mes fantástico con este partido si ganamos y mantener la filosofía del siguiente partido. Hacía ver al equipo que hay que jugarlo al máximo de nivel, actitud y mentalidad, porque nunca sabes cuándo vas a volver a jugar, y ponía el caso de Alberto. Él no sabe cuándo volverá a jugar, ahora está en el dique seco. Cada partido es una oportunidad máxima de hacer bien nuestro trabajo. El equipo puede mejorar en aspectos de regularidad. Bien es cierto que no creo que en las dinámicas constantes. Los dos terceros cuartos de Manresa y Zaragoza... Bueno, esa brillantez poderla llevar a otros cuartos, con la solidez ofensiva, y la solvencia rebotadura para poder correr. Quiero continuidad y tratar que los baches que pasemos sean menos", finalizó.