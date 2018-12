Otro partidazo en el Carpena

Tornike Shengelia, MVP de la Liga Endesa, y Carlos Suárez, bajas sensibles para los vascos y los cajistas, respectivamente - El Unicaja lleva seis derrotas seguidas frente a los vascos

Siete días después del Barça... el Baskonia. Una semana después de que el líder de la Liga Endesa hincara la rodilla en el fortín cajista, llega hoy al Martín Carpena otro de los «grandes» de la ACB. Por delante, 40 minutos para poner en juego la tercera plaza de la Liga (como mínimo) y para sumar una victoria que dejará al que la consiga a solo un pasito más de lograr el billete copero para Madrid 2019 como cabeza de serie.

Cajistas y baskonistas llegan a esta jornada con un balance idéntico en la clasificación liguera de 9-3, compartido también con el Real Madrid y solo peor que el del todavía líder, FC Barcelona, con 10-2. Con el Valencia esta temporada por debajo del nivel esperado (al menos hasta ahora) es evidente que estamos ante el duelo entre las dos grandes alternativas al poder establecido de los clubes «futboleros».

Tiene pinta, desde luego, de partidazo. El Baskonia se le da especialmente mal al Unicaja de un tiempo a esta parte. Los vascos son siempre un equipo duro y pueden presumir, por ejemplo, de haber ganado en Málaga en sus tres últimas visitas, algo de lo que ningún otro equipo de España ni de Europa puede decir.

Pero este nuevo Unicaja de Luis Casimiro ha hecho de su Carpena un fortín y si los de Velimir Perasovic quieren sumar hoy el 4 de 4 consecutivo en Málaga deberán hacer algo que no ha hecho nadie todavía desde que arrancó la temporada: asaltar el palacio de los Deportes. Ésa es la gran baza con la que afronta el partido el Unicaja, consciente de que junto a su «marea verde» es, por ahora, invencible.

Los números del rival asustan. El Kirolbet Baskonia encabeza varias estadísticas en la Liga Endesa, entre ellas las de mejor defensa (concede 70,58 puntos por partido), mates (5,58), asistencias (19,67), porcentaje en tiros de 2 (58,99%), rebotes defensivos (26,83) y recuperaciones (8,75), además de ser el segundo mejor ataque (87,58) y la segunda mejor valoración global (106,17).

El partido viene marcado por dos bajas muy significativas, una en cada lado de la pista. Carlos Suárez no estará hoy por una lesión en el gemelo, el pasado miércoles, en la cita europea contra el Fiat Turín. Una baja sensible, igual que la de Tornike Shengelia en las filas del Baskonia. El ala-pívot georgiano, MVP del mes de octubre y jugador más valorado de la competición, con 19,6 de valoración, además del tercer máximo anotador, con 15,3, no estará en Málaga por una buena noticia: haber sido papá esta misma semana en EEUU, donde ha viajado para conocer a su bebé.

Su baja será importante, pero para nada definitiva en una plantilla larguísima por dentro y por fuera y en la que el nombre propio para los aficionados verdes será el de Jayson Granger, que vuelve al Carpena con la camiseta del equipo vasco. También seguro que habrá muchas miradas dirigidas a otro de los bases baskonistas, el brasileño Marcelinho Huertas, al que la grada no ha perdonado la «espantá» de hace un par de veranos, cuando se comprometió de palabra con el Unicaja y horas después sucumbió a los encantos de Josean Querejeta y de su Baskonia, dejando «tirado» al equipo verde.

El partido arranca a las 19.30 horas. El Unicaja continúa con la campaña «Unicaja es tu Color, el Color de la Solidaridad». Por cada entrada vendida, el Club, la Fundación Unicaja y Unicaja Banco donarán 1 kilo de alimentos para Bancosol.