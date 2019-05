El Unicaja gana al Real Betis y alza el título de campeón de Andalucía cadete

Un Unicaja pletórico, sobre todo en los dos cuartos impares, se procalmó este domingo campeón de Andalucía cadete masculino después de superar con autoridad al Real Betis Energía Plus, en un partido muy completo entre los dos mejores equipos andaluces de esta categoría, que sirvió para cerrar un brillante campeonato autonómico que se ha celebrado en Málaga desde el pasado martes.



Los dirigidos por Javier Montañez, que tuvieron en la grada el apoyo del presidente, Eduardo García, fueron un ciclón desde el salto inicial. El Unicaja salió muy fuerte, aprovechó su mayor poderío físico e intentó correr siempre que pudo, desarbolando a un Betis que se vio 18 abajo al final de los primeros 10 minutos (36-18).



El Betis no se rindió, endureció su defensa y fue recortando la ventaja, aunque nunca amenazando realmente con la remontada. El 50-40 del descanso dejó el partido abierto. Pero de nuevo apareció la mejor versión verde en el tercer cuarto, estirando el marcador. Tres triples seguidos en el esprint final, uno de Pablo Tamba y dos de Jano Fernández, sirvieron para que la diferencia se estabilizara en 14 puntos, con solo 10 minutos por delante (70-56).



Los últimos 10 minutos fueron un quiero y no puedo del rival, que nunca arrojó la toalla y vendió cara su derrota, y una lenta cuenta atrás hasta la explosión de júbilo final de un Unicaja que cierra el campeonato regional con seis victorias contundentes contra los seis rivales que ha tenido enfrente desde la primera fase hasta la finalísima de hoy.



Los máximos anotadores verdes fueron Bernard Edokpayi, con 15 puntos y Pierre Sene, con 14. También estuvieron en dobles dígitos Iván Ruiz (13), Jano Fernández (11), Pablo León (10) y Pablo Tamba (10).





El @cbelpalo gana 62-82 al @CBAndujar en la lucha por el bronce del Campeonato de Andalucía Cadete. Los paleños jugarán el Campeonato de España de Huelva. Gran éxito para la generación 2003 paleña, que acude a su segundo Nacional. @FAB_Andaluza @FAB_Malaga pic.twitter.com/5OJA59PGC2 — Emilio Fernández (@emilio6fdez) 5 de mayo de 2019

La jornada dominical se redondeó con laen la lucha por el tercer y cuarto puesto contra el CB Andújar por 82-62. El equipo entrenado portuvo que sufrir en el primer cuarto (18-15), pero con mayor rotación de banquillo y acierto en el tiro al descanso ya estaba 12 arriba, 43-31.sirvió para acabar con la oposición de un CB Andújar que ha demostrado en este campeonato de Andalucía estar a un gran nivel, aunque no le ha dado para lograr el bronce autonómico.Dentro del buen tono general de todo el CB El Palo, destacar los 15 puntos de, los 13 dey los 11 rebotes deTanto Unicaja como CB El Palo ya piensan a partir de hoy en el, que se celebrará a partir del 19 de mayo en Huelva, y en el que participarán los 32 mejores equipos de España.