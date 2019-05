Luis Casimiro confirma la vuelta de Carlos Suárez y de Dani Díez para Tenerife

Luis Casimiro compareció este viernes en la previa del choque que juegará mañana el Unicaja en La Laguna ante el Iberostar Tenerife, correspondiente a la penúltima jornada de la Fase Regular de la Liga Endesa. El técnico pasó revista a la actualidad del equipo antes de jugar contra los canarios. Lo primero que habló fue de los lesionados.

"Carlos Suárez ha completado los entrenamientos durante toda la semana. Dani Díez imposible completar ningún entrenamiento. Pero cada día está mejor, ha ido avanzando en cada sesión de trabajo y va a viajar con el equipo. Vamos a ver la evolución hasta el sábado, pero si es necesario que ayude, creo que podrá ayudar, aunque la realidad es la que he dicho", aseguró.

Casimiro fue cuestionado de forma especial por Suárez, que ya tuvo una recaída hace algunas semanas de sus problemas musculares. "Carlos está en la misma situación que cuando reapareció en Lugo. Ha completado una semana de entrenamientos. Él ha estado al máximo, ha competido a tope. Está para jugar, como cuando fuimos a Lugo. Allí se resintió, pero estaba recuperado totalmente. Si se vuelve a lesionar..."

El técnico manchego sabe que es importante recuperar efectivos. "Contento por ir recuperando jugadores. La estadística está ahí, de más de 50 partidos, solo en 11 hemos tenido la plantilla al completo. La idea es llegar en el mejor estado posible al play off", aseguró.

Casimiro sabe que a su equipo le espera un partido muy duro. "Tenerife vuelve a estar en forma después de 7 jornadas consecutivas perdiendo que coincidieron con lesiones de jugadores importantes de ellos. Vuelve a estar bien y será un partido difícil y complicado. Pero pienso que estamos más cerca de ganarles un partido que de perder el tercero. Ellos son muy tácticos. Es un equipo con jugadores que llevan muchos años con el mismo entrenador, que por tanto saben estratégicamente lo que tienen que hacer en cada momento. Nosotros tenemos que leer bien el partido ante lo que nos propongan", explicó.

Casimiro confía en sus jugadores y es ambicioso para este esprint final de la temporada. "Tengo sensación de mayor solidez en el equipo en las últimas semana, pero también hay momentos en los que dejamos escapar nuestras ventajas. Me gustaría mayor solidez en el rebote, que nos ha faltado mucho tiempo este año. En defensa creo que hemos mejorado muchísimo, pero me hubiese gustado tener un mayor balance reboteador que nos habría dado alguna victoria más. La idea es ganar los dos partidos que nos quedan. Competir al máximo y tratar de ganar los dos. Con uno ya seríamos quintos, pero queremos ganar los dos y enfocar el play off en buena dinámica", finalizó.