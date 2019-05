Guerrero ya tiene tránsfer

El Unicaja ya tiene en su poder el tránsfer internacional de Rubén Guerrero y, por lo tanto, ya ha sido inscrito en la Liga Endesa. Además, el jugador será dado de alta para este fin de semana, ocupando la plaza del lesionado Sasu Salin, por lo que Rubén estará a disposición del entrenador cajista. Si el manchego quiere contar con Rubén, el "Gigante" podría debutar este mismo domingo ante el MoraBanc Andorra, en jornada unificada este domingo a las 12.30 horas.

El propio Casimiro confesó este viernes que se estaba a falta de la documentación y el tránsfer ya ha sido recepcionado y jugará. Casimiro se mostró muy satisfecho por lo visto hasta ahora de Rubén. «Me hablaban que estaba muy fuerte y que había cambiado respecto al niño que se fue y al chico que ha vuelto. Entonces, yo creo que es interesante, es interesante, es interesante a todos los niveles, a nivel físico, técnico y lo que pueda aportar tácticamente al equipo. Lo veo interesante. Quiero reservarme un poco mi opinión o no sentar cátedra, porque lleva cuatro o tres entrenamientos de verdad y hay que tener cautela. Me pareces que es un chico muy interesante para poderlo aprovechar. La idea es que pueda estar y Sasu Salin es el único que lleva sin entrenar desde el lunes y el resto estamos bien. Dani completa ya los entrenos perfectamente, siendo uno más y ya recuperado para poder aportar al grupo".

Guerrero confesó en su presentación que no juega un partido oficial desde finales del mes de febrero, aunque ha seguido trabajando a diario. En su puesta de largo, el nuevo pívot del Unicaja confirmó que se sentía preparado para debutar cuanto antes, aunque confesó que dependía de Casimiro. "Jugar el domingo no está en mi poder, depende de que llegue el tránsfer. Empecé ayer (por el martes) y lo que diga el míster se hará", explicó el jugador marbellí. Ahora ya sabe que el domingo se vestirá de corto. Jugar o no, ya dependerá de Casimiro.