Axel Bouteille: "Jugar en el Unicaja es un paso adelante en mi carrera"

Axel Bouteille, nuevo refuerzo del Unicaja, fue protagonista este domingo al mediodía en la conferencia de prensa en la víspera del partido de clasificación para la Eurocopa 2021 entre Francia y Montenegro (este lunes, 18:45 horas). El jugador fue cuestionado por su próxima llegada a Málaga y Bouteille fue sincero: "Sí, pronto se hará mi fichaje con Málaga. Pero, por supuesto, por ahora, estoy enfocado con el equipo francés", dijo.

El nuevo alero verde (solo falta la confirmación oficial por parte del club cajista) explicó que las negociaciones han sido rápidas y sorprendentes incluso para él mismo. "La gente piensa que yo sabía que iba a ir a Málaga, pero me enteré que Unicaja y Bilbao estaban hablando sobre mí después de varios días. Cuando me lo dijeron, las dos partes ya habían hablado. Yo lo supe después. Yo dije que era una buena opción para mí. Es un paso adelante en mi carrera, me uno a un gran club. Pero no fui yo quien hizo el movimiento para decir que quería irme de Bilbao a Málaga. Con Bilbao, el objetivo era mantener la categoría, así que tal vez por tener el objetivo casi asegurado, ellos han negociado mi salida. Ahora yo estoy muy feliz de que todo sea así. Bilbao me encanta, el club, la ciudad, el entrenador ... Fue realmente el mejor momento de mi carrera", asegura el alero galo.

Cuestionado por un periodista si le hubiera gustado acabar la temporada en el cuadro vasco, Bouteille ni se lo plantea después de lo que ha ocurrido estas últimas horas. "No lo pienso, así que es difícil responder. Me dijeron que me iba a Málaga en dos minutos y dije que sí. Por supuesto tengo la opción de irme o no, pero Bilbao estaba abierto a mi venta a Málaga porque negociaron sin que yo lo supiera. Así que aquí ha sido un poco especial para mí estos últimos días. Pero bueno, es baloncesto, así es la vida", finalizó.