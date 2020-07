Dos excajistas que sí jugarán en la Euroliga

El destino ha hecho que el Unicaja no pueda competir en la Euroliga durante la temporada 20/21. A pesar de que los cajistas consiguieron hacer una actuación excepcional en la Eurocup, llegando a finalizar como primero de grupo tanto en la Fase Regular como en el TOP 16, la pandemia provocada por el COVID-19 hizo que el sueño de Unicaja de alcanzar el primer escalón del baloncesto europeo se aplazase un año más.

Sin embargo, hay dos excajistas que si cumplirán el objetivo de los malagueños. Nemanja Nedovic y Marko Simonovic han encontrado destino para la próxima campaña en dos equipos que sí disputarán la Euroliga. Nedovic, uno de los jugadores más queridos y recordados por la afición malagueña, puso fin a su etapa en el Armani Olimpia de Milán para poner rumbo a grecia donde vestirá la elástica del Panathinaikos.

El serbio, que abandonó el conjunto de Los Guindos hace dos años, no tuvo suerte en su experiencia en Milán, donde las lesiones hicieron que Messina lo sacase de la rotación y no pudiese demostrar todo su potencial como jugador. El técnico transalpino no cuenta con él para su próximo proyecto en el que ya figuran fichajes de renombre como Sergio Rodríguez, Malcolm Delaney o Kyle Hines.

Ahora su rumbo ha cambiado y aterrizará en tierras griegas para ponerse a las órdenes de Argyris Pedoulakis, que ya prepara un proyecto renovado de cara a la siguiente campaña. Tras la salida de Nick Calathes, uno de sus mejores efectivos y que ha ido a parar al Barcelona, Nedovic llega para ocupar su lugar. El Panathinaikos luchará un año más por estar entre los mejores de Europa, a pesar de que amenazó con abandonar la competición y trasladarse a la Basketball Champions League.

Por su parte, Marko Simonovic cumplirá su tercera etapa en el Estrella Roja. El serbio militó en el club de 2012 a 2014 y de 2015 a 2017, cuatro años en los que ganó siete títulos. Tras llegar al Unicaja en el mercado de invierno, como uno de los refuerzos que necesitaba el club a consecuencia de la plaga de lesiones, el ala-pívot cumplió su cometido con los cajistas y ahora buscará mejor suerte en su ciudad natal. Simonovic abandona Málaga tras disputar tan solo seis partidos con la elástica verde y morada, pero dejando un buen recuerdo en la afición cajista. En el Carpena solo se le ha podido ver una vez, ante el Real Madrid en Liga Endesa y, posteriormente, en Valencia en la Fase Final.

Del resto de descartes que ha hecho Unicaja para la temporada 20/21, Melvin Ejim fue de los primeros en encontrar destino. El canadiense jugará con el Buducnost, rival del conjunto cajista en la Fase Regular de la Eurocup. Los rumores apuntan a que Josh Adams tendría una oferta muy suculenta por parte de la Virtus de Bolonia, uno de los principales rivales de los malagueños por el título de la Eurocup y la plaza para la Euroliga. De momento, no se sabe cual será el destino de Frank Elegar y Axel Toupane, los otros dos jugadores con los que no cuenta Luis Casimiro.