El Unicaja, pendiente de la Euroliga y del KK Buducnost

Sigue en el aire la disputa del KK Buducnost-Unicaja, correspondiente a la jornada 8 de la primera fase de la Eurocup, previsto para el próximo miércoles 19 en la Sala Moraca de Podgorica. De momento, el partido no se ha aplazado oficialmente, pero si no hay una mejora ostensible en las próximas horas de varios de los jugadores del equipo montenegrino aquejados de coronavirus, el choque será definitivamente cambiado de fecha.

Como ya se informó la semana pasada, el KK Buducnost lleva un par de jornadas europeas aplazando sus partidos por culpa de la situación médica de buena parte de su plantilla. Hasta 8 jugadores al mismo tiempo han tenido la enfermedad, lo que provocó que el pasado miércoles no se jugara el Brescia-Buducnost de la sexta jornada de la Eurocup y que esta semana tampoco se haya podido celebrar el Buducnost-Metropolitans 92.

El cuadro montenegrino quiere apurar su opciones de poder jugar frente al Unicaja porque tres partidos aplazados le supondría un problema serio para poder recuperarlos a tiempo, antes de que se acabe esta primera fase continental. Hay que recordar que tras la modificación del Reglamento Especial por COVID-19, aprobada por la Junta Ejecutiva de Accionistas de la competición, cada partido se puede reprogramar hasta tres veces, pero siempre que haya fechas disponibles antes del final de cada fase. En este caso, deberán los montenegrinos jugar todos sus partidos pendientes antes del 16 de diciembre, aunque es cierto que hasta el día 30 de ese mismo mes no arrancará el Top 16.

Para que el partido se aplace, el Buducnost tiene que presentar en la Euroliga certificados médicos que acrediten que en su plantilla hay menos de 8 jugadores aptos para disputar el partido, independientemente de que hayan podido entrenar o no en los días previos a la fecha prevista para el choque.

La verdad es que el Unicaja ha tenido relativa suerte hasta ahora porque no ha tenido que aplazar nada más que el partido de estreno en la Liga Endesa, ante el Joventut, que se jugó 48 horas después de la fecha inicialmente prevista. En la Eurocup, ni un problema hasta ahora. Habrá que ver si se mantiene la buena racha la próxima semana o llega el primer aplazamiento continental a la temporada de los verdes.