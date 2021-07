“Málaga es nuestra casa y seguro que volveremos en el futuro”. Así se despide Adam Waczynski, el segundo jugador extranjero con más partidos en el Unicaja, tras cinco temporadas. La decisión del club de ejecutar la cláusula de corte que tenía el contrato del polaco le obligan a marcharse y reunirá a la afición el martes en el Basket Bar del Carpena en torno a las 19:00 horas para agradecer todo el apoyo recibido.

No se ha tratado de un mes tranquilo para el hasta entonces número 21 del Unicaja. “No ha sido fácil para nosotros porque el tema desde junio era muy duro con todas las noticias de la selección, con todas esas situaciones y ahora con el Unicaja es algo muy difícil porque 5 años en este club y con esta afición maravillosa no es poco”, ha declarado en Deportes Cope Málaga.

“He jugado en un club grande como Unicaja y lo he dado todo, algunas veces me han salido bien y otras no, pero intentaba hacer todo lo mejor que tengo en el juego”. El jugador polaco ha vivido momentos inolvidables y quiere que su estancia en el Unicaja termine con una quedada con la afición de la que no ha podido disfrutar durante su última temporada en el club. Allí hará una subasta o una venta voluntaria y todo lo que se recaude irá destinado a la Fundación de Down Málaga.

Lo cierto es que la cláusula de corte se ha ejercido en los últimos días del mes de junio, justo cuando acababa el plazo, y la situación quizás ha sido algo inesperada para Waczynski. En algún momento pensó que tenía algunas opciones de seguir en la plantilla, pero no ha sido así. “No he tenido oportunidad para decir o hacer alguna propuesta porque para mí el baloncesto es algo más que solo el dinero y los números porque cuando las personas hablan de un tema pueden llegar a un acuerdo, pero es así”. Aunque “es una pena que no tengamos oportunidad para hablar de futuro, de cambiar de contrato para quedarme aquí con la afición”.

El alero se marcha, pero guarda buenos recuerdos de su recuerdo en la ciudad. “Ganar la Eurocup era algo enorme, la final de la Copa aquí en Málaga contra el Real Madrid...hay muchísimos recuerdos que voy a tener aquí en mi cabeza, algunos partidos que hemos ganado en la prórroga o con canastón de algún jugador. Con todo esto me quedo, no tiene precio”.

Del futuro poco quiere hablar para descansar antes, pero su deseo es no abandonar el país para seguir jugando al baloncesto aquí. “La liga española es la mejor liga de Europa, pero todavía es muy pronto. Todo ha pasado hace pocos días, por eso hay tiempo para decidir, pero es prioritario quedarme en España”. Adam Waczynski se marcha, aunque volverá. “Andalucía va a estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Málaga por toda la vida”.