Rubén Guerrero es uno de los jugadores del Unicaja que ha dado un paso adelante con la llegada de Ibon Navarro al banquillo verde. El pívot marbellí estuvo cerca de salir cedido hace escasas semanas, pero ahora se siente con la confianza suficiente para aportar su granito de arena al equipo: "Ibon ha depositado confianza en mí", dijo en los micrófonos de Cope Málaga. El 'center' cajista lamenta no estar estos días en la Copa de Granada pero ve "factible" voltear la situación en Liga Endesa y clasificarse para el play off. El interior malagueño estará estos días a las órdenes de Scariolo en la selección española.

Cambio con Ibon Navarro

"No creo que haya sido una tecla, ojalá hubiera sido tan fácil. En el poco tiempo que lleva ha metido intensidad a los entrenos. Se está notando. Está haciendo mucho hincapié en la defensa, que seamos intensos, que corramos mucho. Y en ataque que compartamos más el balón. Pienso que se está notando su impacto".

Imagen del equipo

"Tuvimos un buen resultado en el último partido pero desde que llegó ya dimos una imagen distinta contra el Real Madrid, intentando reflejar lo que hemos trabajado con él. Con tiempo y trabajo llegarán mejores resultados".

¿Cama a Katsikaris?

"Para nada. Los primeros que queremos ganar somos nosotros. Se pasan malos momentos, las rachas negativas influyen mucho. Queremos ganar e intentamos hacer lo posible"

Pérdida de confianza

"Eso nunca. Si haces eso te terminas de hundir. Era complicado. En ACB nos estaba costando más. En Champions se ha complicado un poco el inicio de la segunda fase. Fastidiaba eso, no sacar los partidos, perdíamos de poco. No dábamos la imagen que queríamos. Teníamos lapsus y se nos escapaban todos. Entrenamos para ganar siempre el siguiente partido. A veces los resultados no acompañan".

Elogios de Ibon

"Es un halago bastante grande que diga eso de mí. Sienta bien ver que tiene esa confianza y aprecia el esfuerzo que hago en el partido. Es importante ver que tiene esa confianza desde el principio. La intento devolver en la cancha, ayudando al equipo. Se disfruta mucho así".

Confianza del técnico

"Es tan fácil y tan difícil como eso. Ha depositado confianza en mí. Se prueban más cosas, se juega de otra forma y más suelto. Espero aportar más al equipo cada vez. El que se limita a veces es uno mismo. Me repito un poco, pero se me da otra confianza y se dejan hacer más cosas. Ahora me veo con la capacidad de hacerlo otra vez, aunque la falle".

Copa del Rey

"Fastidia un poco. He tenido la suerte que mis dos primeros años no me la perdí. Es una experiencia increíble. Es algo precioso. Este año no hemos ido por culpa nuestra, fastidia. Que sirva de aliento para seguir trabajando y meternos en los play off. Que aprovechemos estos días para mejorar".

Play off

"Es totalmente factible. La ACB está durísima, vamos para arriba, tenemos que tener la confianza en que es factible y lo vamos a hacer".

Selección

"Muy contento por ir con la selección. Me encanta ir y trabajar con Scariolo y el resto de jugadores. Me da confianza. Refleja que el trabajo está ahí. Muy contento de poder ir. Los tres malagueños ya coincidimos en Valencia. Siempre viene bien ir con compañeros, pero allí ya conoces al resto de haber jugado contra ellos. El ambiente siempre es buenísimo".

Fin de contrato

"Intento no preocuparme del contrato. Intento trabajar. Centrarme en el día a día y en la temporada. Me preocupo de lo que pasa ahora".

¿Se vio fuera del Unicaja?

"Hay mucho ruido a lo largo de la temporada. Si me centro en eso... ni entreno bien, ni ayudo al equipo. No ayuda. Yo tenía control de lo que yo hacía".