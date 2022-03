76-59: El Unicaja no levanta cabeza en la Liga

No hay manera de que el Unicaja se reenganche a la lucha por el play off. Y mira que esta vez el equipo llegaba a Las Palmas con la moral por las nubes y con (aparentemente) opciones serias de ganar. Pero los 40 minutos en el Gran Canaria Arena han bajado a los verdes del cielo continental de la BCL al barro liguero de una Liga Endesa que amenaza ruina para los cajistas... y eso que solo estamos a mediados de marzo. Pero es que ya casi no salen ni las cuentas matemáticas pensando en lo de arriba y cada vez hay más apreturas por abajo.

Es verdad que la cancha del Gran Canaria nunca es un sitio fácil para sumar, pero es que tampoco el Unicaja estuvo a la altura de las circunstancias. Jugó realmente mal. Desde el primer cuarto fue a remolque y el "Granca" dominó el juego y el "tempo" del partido cómo y cuándo quiso. Había ganas por devolver al rival la dolorosa derrota de la primera vuelta en el Carpena cuando Kramer sobre las mismísima bocina dejó el Palacio helado y a la plantilla cajista con caras de tontos. Pero el Unicaja fue una sombra de sí mismo en la Isla. Recuperó todos sus errores del pasado: malos porcentajes de tiro, nula fluidez en ataque, pobre circulación de balón y una imagen desalentadora de ni querer ni poder. Había muchas ganas de ver otra vez a Cameron Oliver en acción. Pero el americano fue el mismo bluff que el resto de sus compañeros. Salió de titular, pero se cargó con dos faltas muy rápido y eso le lastró. No se le vio nada cómodo y pasó de puntillas por el partido para desgracia de un Unicaja que necesita de sus puntos, de su músculo, de su rebote y de su intimidación para ser competitivo. Desde el mismo salto inicial se vio que no iba a ser un buen día. El Unicaja hizo ya un mal primer cuarto. Estuvo espeso en ataque, muy fallón en el tiro, perdió demasiados balones (8) e hizo muchas faltas tontas, que le dieron aire a un rival también por debajo de su nivel habitual. Oliver y Kravic, novedosa pareja interior titular, se cargaron con dos faltas cada uno. No hubo fluidez y el "Granca" cerró el primer acto con 19-13 a su favor. El segundo cuarto fue más equilibrado. El dominio en el rebote ayudó al Unicaja a meterse en el partido. Suárez tuvo muchos minutos y el "capi" cumplió repartiendo juego y aportando mucho trabajo atrás. Una canasta de Kravic igualó las fuerzas a 1:40 del descanso, aunque los verdes se fueron 2 abajo al llegar el descanso, 30-28. Volvió despistado el Unicaja del intermedio y un 3+1 de Brusino puso el 40-31. Fue el principio del fin. Navarro tuvo que pedir tiempo muerto tras un 15-5 que disparó a los de casa en el marcador, 45-33. Un triple de Ennis puso el +15 para ellos, 50-35. Las alarmas se encendieron en un Unicaja fallón y sin defensa. Otro triple del escolta americano colocó el 53-35. Muy mala imagen en esos minutos de los de Navarro, perdidos por la cancha y a merced de su rival. El esprint final del tercer cuarto solo valió para que el Unicaja mantuviera un mínimo hilo de esperanza en poder remontar en los diez minutos finales: 58-43. Hasta 21 arriba mandó el "Granca" en un esprint final en el que hubo muchos minutos de la "basura" y ninguna opción siquiera a rozar la ansiada remontada (76-59). En fin... solventado con insuficiente lo del fin de semana Las Palmas, el equipo se prepara para otro partido "clave". El Unicaja cierra el próximo miércoles en Bélgica la liguilla del Round 16 de la BCL continental. Si gana será campeón de su grupo de forma matemática, cabeza de serie para el sorteo de cuartos de final y tendrá ventaja de pista en ese play off. O sea, que si se hace fuerte en el Carpena se colará en la Final Four europea. Todos esos premios estarán en juego este miércoles en 40 minutos en Oostende en los que está prohibido fallar. Jugando como en Rumanía no debería haber problemas. Ese es el reto inmediato. Lo de la ACB, de momento, habrá que aparcarlo.