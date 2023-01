Yankuba Sima ya es uno más en el Unicaja. El pívot catalán llegó este viernes a la capital de la Costa del Sol, pasó el pertinente reconocimiento médico, se entrenó con sus nuevos compañeros y después fue presentado en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena. El nuevo jugador cajista está feliz (y se le nota) por haber salido de una experiencia poco positiva en Venecia para llegar al proyecto de este ilusionante Unicaja 2022/2023

Tras no jugar los últimos partidos con el Reyer Venezia, el jugador aseguró que su estado físico es óptimo. "He pasado unos días que me he encontrado regular, pero ya estoy a tope. Fisicamente estoy genial a la disposición del entrenador, con mucha motivación por llegar a este proyecto para ayudar al equipo", comentó.

Sima quiso tener unas palabras de ánimo para Augusto Lima, tras su lesión de rodilla y también habló de su rol similar de juego. "Quiero desear una pronta recuperacion a Lima. Tenemos un tipo de juego similar. Sé que puedo aportar intensidad, defensa, correr el campo, rebote.... La filosofía de juego de Ibon es muy parecida a mi juego. También compañerismo y lo que necesite el entrenador de mí", apuntó.

El nuevo pívot verde desveló que en estos días de negociaciones habló con Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro, compañeros suyos en la selección. "Hablé con ellos cuando surgió el interés y desde el primer momento me dijeron que estaban motivados de que pudiera venir a ayudar al equipo. Me han ayudado mucho a tomar la decisión". También desveló que Jayson Granger y Jeff Brooks, con quien ha compartido vestuario en Venecia hasta esta semana, también le hablaron maravillas de Málaga y del Unicaja: "Granger y Jeff me hablaron muy bien del club y de la ciudad. Los dos dicen que tienen muy buen recuerdo y que el Unicaja es de las mejores etapas de su vida. Ellos también me han ayudado a decidirme por venir", apuntó.

Sima está al día de la actualidad del Unicaja porque ha seguido la Liga Endesa en su etapa en tierras italianas y tiene claro cuál debe ser el objetivo del club en estos próximos meses. "He seguido al Unicaja esta temporada, se ve un muy buen grupo, con buena química y por eso los resultados han mejorado respecto a la temporada pasada. Los objetivos del Unicaja tienen que ser trabajar día a día. Así es como se mejora. Entreno a entreno. Es un club con muchísimas expectativas y mucha historia y el objetivo es alto. Vamos a ir a por todo lo que podamos".

Respecto a su etapa recientemente concluida en el baloncesto italiano, Sima no quiere mirar atrás: "Mi etapa en Italia han sido unos meses duros. El deporte a veces es así. No funcionan las cosas. Al final nos hemos entendido. Es una oportunidad muy grande venir a Málaga y por eso estoy aquí. Noto que aquí soy un jugador querido y mi tiempo en Venecia ya está pasado", explicó.

Por último habló de la selección española, pero no quiso mezclar su fichaje por el Unicaja con su deseo de volver a tener minutos para dar el salto al equipo nacional: "Hasta ahora siempre he estado en las ventanas con España. Agradezco a Scariolo sus palabras en Radio Marca y la confianza que siempre ha depositado en mi. Pero yo estoy aquí por el proyecto y todo el mundo sabe la historia de este club. Es una gran oportunidad para mí. Creo que puedo ayudar y es en lo único que he pensado a la hora de mi fichaje".

Yankuba Sima podrá debutar este fin de semana con el Unicaja ya que el jugador será inscrito en las próximas horas en la Liga ACB. Los verdes juegan este sábado a las 18 horas en el Martín Carpena contra el Breogán de Lugo.