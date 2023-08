Sí, otra vez. Daniela Abies, Elena Moreno, Mario Saint-Supéry... y ahora Guillermo del Pino -MVP y en el Mejor Quinteto- y Rubén Salazar. ¡El Unicaja tiene a dos canteranos más como medallistas internacionales este verano! A todos ellos hay que sumar a la malagueña Carla Viegas, hasta este curso en el CAB Estepona. Y estos son los primeros campeones. La selección española se coronó este domingo en el Europeo sub-16 celebrado en Macedonia y volvió a sumar un nuevo oro tras ganarle a Italia (68-77).

No lo tuvo nada sencillo España y tuvo que sufrir hasta el último minuto e incluso remontar. Enfrente estaban los transalpinos, que no llegaban a una final de esta categoría desde 1991. Por lo que era la ilusión de volver a la grande o la ilusión por conseguir esa primera plaza que le arrebataron a la generación de Saint-Supéry el pasado verano.

No obstante, no fue fácil esa ansiada medalla de oro. España dominó la primera parte con un celestial Del Pino. 32-41 y la mitad del camino recorrido, que no era poco. Sin embargo, todos esos pasos dados hacia delante se fueron diluyendo con el paso de los minutos de la segunda mitad hasta llegar al último cuarto. A pesar de todos esos esfuerzos, Italia se colocó por delante del marcador por primera vez a falta de cinco minutos para llegar al final (59-56). Pero ahí apareció la mejor versión de los españoles para conseguir un nuevo Europeo (68-77).

Guillermo del Pino regresó a su mejor versión. 27 puntos anotados en unos cuartos de final de un Europeo y 22 en la final. Una actuación brillante, que le concedió a España esa medalla de oro, que acompañó con 1 rebote, 3 asistencias y 21 de valoración en 30 minutos. En definitiva, uno de los jugadores que ha ofrecido mejores sensaciones durante todo el torneo y que acaba el verano como campeón continental. Al igual que el malagueño Rubén Salazar, que no disputó ningún minuto.

Por lo que un nuevo éxito nacional, con dos canteranos del Unicaja, que vuelve a poner a Los Guindos en la primera fila del panorama nacional.