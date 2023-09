Los aficionados al baloncesto en España pudieron disfrutar este fin de semana del comienzo de la Liga Endesa 2023/24. Hubo sorpresas, como pudo ser la victoria del Bàsquet Girona sobre el Valencia Basket (89-85). Sin embargo, lo que sigue causando alucinación es este Unicaja que enamora. Da igual con quién, contra quién o dónde. Hay cosas que no cambian y el dominio físico con el que venció al Tenerife fue buena prueba de ello. Estos son otros 5 apuntes que explican el inicio triunfal del equipo verde y morado.

Yankuba Sima

Posiblemente, la mejor noticia para Ibon Navarro. El técnico recuperó a uno de los pívots lesionados -junto a David Kravish- y el rendimiento del internacional por España fue absolutamente espectacular. Hay que recordar que no jugaba un partido de baloncesto desde junio, pero poco o nada se le notó en un encuentro en el que dominó la pintura. Ni rastro de dolor en ese maltrecho gemelo. A partir de ahí hay que ir hacia arriba, pero es innegable que el suelo de este equipo es mucho más alto con Yankuba Sima en la convocatoria.

Kameron Taylor

Fue otra de las grandes noticias que dejó el debut en Liga Endesa del Unicaja. Era la única pieza por terminar de encajar en el equipo y no fue fácil su entrada al partido. No se le vio ni atrevido ni cómodo en ataque, pero mantuvo una actitud implacable en defensa. De hecho, su trabajo atrás fue el que le sostuvo al ritmo de sus compañeros. Ahora bien, en cuanto entró la primera canasta, dejó todos los nervios atrás para dar paso a un momento de combustión en el que lo metió todo. «Es un jugador de media distancia, de los que ya no hay muchos», dijo Ibon Navarro. Una presentación que ya ha dejado huella.

Juego de memoria

El Unicaja fue uno de los equipos más divertidos de ver en ACB la pasada temporada y todo apunta a que va a volver a repetir en esos puestos. Todos los jugadores anticipan los movimientos de sus compañeros, saben entenderse con un simple gesto, ejecutan los sistemas a la perfección... llevan a otro nivel la capacidad de jugar de memoria.

Combinación de quintetos

Una de las cosas más positivas que le ha dado Kameron Taylor a este Unicaja es aún más polivalencia. La cantidad de quintetos que puede plantear el cuerpo técnico sobre la cancha es todo un privilegio. El ‘6’ es capaz de jugar tanto de escolta como de alero, al igual que Tyler Kalinoski. Will Thomas de ‘4’ o de ‘5’ según estén en la pista Dylan Osetkowski o Sima. Pudiendo ‘prescindir’ de la verticalidad de Kendrick Perry por el alto nivel de Alberto Díaz o apostando por enorme relevo que le da Melvin Ejim al de Baltimore. Una plantilla inigualable que, para rematar, también tiene a Mario Saint-Supéry, David Kravish y Augusto Lima...

Ambiente en el Carpena

9.022 personas regresaron a casa con la felicidad de quien vuelve a ver que hay cosas que no cambian. La ‘marea verde’ disfrutó de lo lindo en un partido muy especial por el rival y también, más allá del resultado, de cómo se produjo. El resto de equipos, cualquiera de ellos, va a tener muy difícil llevarse una victoria de Málaga si la afición aprieta como lo hizo ante el Lenovo. Rugió cuando más lo necesitó el equipo, lo reclamó Ibon Navarro y la afición respondió ofreciendo ese punto de energía para dar el golpe necesario.

Mientras tanto, esta ha sido solo la primera etapa en Liga Endesa... y no tiene mala pinta. Esta semana llegan Casademont Zaragoza -en el Príncipe Felipe- y el Valencia Basket -en el Carpena-. Dos nuevas pruebas para seguir triunfando en ACB.