Hubo que confiar más de lo realmente posible, luchar contra un rival poderosísimo y esperar hasta el último segundo para celebrar la octava victoria seguida del Unicaja. ¡Qué partido de baloncesto! ¡Qué equipo es este Unicaja! Tiró de garra, de sacrificio y, sobre todo, de defensa para hacer frente un Girona que hizo sudar como muy pocos rivales esta temporada y así cerrar el sexto triunfo en ACB gracias al 78-82 en Fontajau.

Hablaremos ahora de lo que a nadie le ha gustado, pero este equipo es gigante. Lo fácil hubiera sido perderle la cara al partido al ver a tu rival con una ventaja de 17 puntos. No solo fácil, sino que quizás también hubiera sido lógico. El problema es que no hablamos de un equipo cualquiera. Se rehizo de una primera parte espantosa, aparecieron prácticamente todos los jugadores, lideró por primera vez a falta de 2.30 minutos y sumó la octava victoria consecutiva entre Liga Endesa y Basketball Champions League.

De hecho, no fue hasta el minuto 30 cuando los de Ibon Navarro empezaron a ganar algo: el tercer cuarto (14-20). Fue ahí cuando cambió todo porque lo de antes había sido incluso desesperante. Se había perdido todo: la lucha en el rebote, las asistencias, el porcentaje de tiro, las pérdidas... no había salido nada bien.

Es más, no brilló numéricamente nadie. Después de un primer tiempo en el que solo 'sobresalió' Carter, salieron al rescate jugadores como Kravish y Osetkowski. Sin embargo, el encuentro tiene tres nombres propios: Alberto Díaz, Kalinoski y Ejim. El canadiense salió tras el descanso y ahí comenzaron a creer sus compañeros. Desde atrás, con un trabajo inconmensurable para frenar el vendaval ofensivo local y sabiendo tener paciencia para dar el golpe final.

Primera mitad desastrosa

No solo tardó el Unicaja 4.42 minutos en anotar sus primeros puntos, sino que tuvo que ser después de muchas malas decisiones y de la mano de Carter. El de Mississipi fue el único cajista capaz de ver el aro más allá de Kameron Taylor -homenaje en su vuelta a Fontajau- o Will Thomas (19-13). La cuestión es que el Girona parecía anotar en un océano y los malagueños en un pequeño río. Y peor aún: no era tan grave el 23-16 del final del primer cuarto como sí la distancia a recorrer para igualar energía, ritmo y agresividad.

Mejoró el equipo malagueño en el segundo cuarto. Se activó de manos atrás y compartió el balón, aunque no pararon el recital de Iroegbu, Colom y Pons. Había una barrera mental de 5 puntos incapaces de reducir (34-29). Lo demostró un tiempo muerto de Ibon Navarro. No era cuestión de pizarra, ni siquiera de baloncesto. Había que recuperar todos los elementos ganados en las últimas semanas e iba a ser una cuestión de la segunda mitad porque hasta el descanso... nada de nada (48-37).

Inicio de la remontada

El Girona comenzó siendo muy superior. No se relajó, sino que fue a por la máxima ventaja con el +17 (57-40). Y a partir de ahí, sin más receta que hacer lo que cada uno sabe, los jugadores del Unicaja creyeron en sí mismos. Cambiaron la tónica del encuentro desde atrás con la entrada de Kalinoski y Ejim, y fue Sima el que colocó el más que esperanzador 60-56. Aunque lo paró Salva Camps e Iroegbu anotó más, este ya era otro partido muy diferente al que se había visto (62-57).

Saltaron el Unicaja y su afición desde casa. 62-62 y a empezar. Siempre había ido el equipo por detrás. Así que lo más difícil estaba hecho, que era llegar. Ahora había que saltar la frontera y tenía que ser él. El que lo había intentado desde el segundo 1. Anotó Sima, la robó el siempre presente capitán y se la entregó en bandeja a Kalinoski para el 71-72. En el minuto 37.30, la primera ventaja cajista. Entró el partido empatado en el último minuto (76-76). Kameron Taylor y Alberto se echaron el equipo a la espalda, y sentenció Ejim desde el tiro libre (78-82).

Próximo rival: Real Madrid

Tras la victoria contra el Girona, el Unicaja afronta una semana limpia de entrenamientos, sin Basketball Champions League, para preparar la visita al Real Madrid el próximo domingo. Por contra, los blancos, además de jugar este domingo ante el Bilbao, tiene doble jornada de Euroliga: el martes contra el Valencia Basket y el jueves en casa reciben al Mónaco. Una oportunidad para vencer a un rival que por el momento no conoce la derrota.