El próximo sábado, en Palencia, el Unicaja jugará su primer partido oficial del año 2024 recientemente estrenado. Será la primera cita de un equipo verde que ha cerrado un 2023 inolvidable y que afronta el nuevo año con muchos retos, sin ninguna obligación, pero con ilusión por levantar alguno de los títulos que habrá en juego.

En principio, el Unicaja luchará en este 2024 por tres títulos, que podrían ser incluso hasta cinco. Y es que además de la Copa del Rey, de la Basketball Champios League y de la Liga Endesa, el Unicaja podría jugar también la Copa Intercontinental del próximo mes de septiembre (si gana la BCL) y la Supercopa Endesa, previa al inicio de la próxima Liga ACB 2024/2025, en función de los resultados que se den en las dos competiciones nacionales.

El buen momento que vive el equipo, que acumula actualmente 12 victorias ligueras seguidas, que es segundo de la clasificación de la Liga Endesa, con tres victorias de renta sobre sus imediatos perseguidores, y que ha sido campeón de su grupo europeo en la primera fase de la Champions de la FIBA, es verdad que invita al optimismo, pero levantar un trofeo es muy difícil, sobre todo por la dura competencia de rivales que son, económicamente, en muchos casos, muchísimo más poderosos.

Liga Endesa

Ganar la Liga Endesa parece una utopía. El club de Los Guindos solo lo ha hecho una vez en toda su historia, en 2006. Ver ahora mismo al Unicaja segundo de la clasificación a solo una jornada para que acabe la primera vuelta, habiendo ganado a Real Madrid y Barça, invita a soñar con todo. Pero en una competición que se decide en un play off al mejor de 5 partidos, las opciones de sorprender a los dos "grandes" del baloncesto español son mucho más limitadas. Los máximos favoritos son, una temporada más, Real Madrid y Barça, que triplican en presupuesto al Unicaja, que tienen plantillas larguísimas y que, ellos sí, están obligados a levantar el trofeo.

El objetivo del Unicaja debe ser llegar a mayo en la mejor disposición posible para pelear por lo que pueda... o por lo que le dejen. Volver a semifinales sería un gran resultado, aunque seguro que la plantilla verde y morada, al menos a fecha de 1 de enero de 2024, no se conforma solo con eso.

Copa del Rey

Este próximo mes de febrero, la Copa del Rey se jugará en el Martín Carpena. El Unicaja, vigente campeón tras Badalona 2023, lo hará, además, como cabeza de serie, evitando a Real Madrid y a Barça, al menos, hasta semifinales. El torneo del k.o sí es una cita de las que la plantilla cajista tiene marcada en rojo en el calendario. Repetir título, esta vez en casa, sería algo histórico para un Unicaja que demostró el año pasado en el Olimpic badalonés estar preparado para competir contra los mejores, en tres partidos a cara de perro, en solo 4 días.

El Carpena y la "marea verde" echarán el resto para ayudar lo más posible a un equipo que, aunque no será en el ambiente habitual del Palacio de los Deportes porque habrá aficiones de los otros siete equipos en las gradas, sí que parece que el Unicaja tendrá sus opciones de volver a reinar en clave copera.

Basketball Champions League

La competición europea parece el objetivo más asequible de los que están en juego. Más que nada porque la BCL no la juegan ni Real Madrid ni Barça. Ni siquiera Valencia Basket o Baskonia. Evidentemente, no será fácil levantar el máximo trofeo continental de la FIBA, pero el Unicaja es uno de los máximos favoritos y la plantilla verde y morada lo sabe. Los jugadores cajistas, además, todavía no han olvidado lo que pasó la temporada pasada en la Final Four de Málaga 2023. El equipo, en uno de los días más importantes del curso, falló en semifinales contra el Telekom Bonn. Los jugadores no lo han olvidado y quieren "venganza" deportiva esta temporada.

El primer objetivo es volver a repetir experiencia en la Final Four del próximo mes de mayo (en una sede todavía por definir) y después quitarse la espina de lo ocurrido en la cita a 4 del Carpena. Ganar la Champions sería cerrar un círculo histórico para un grupo de jugadores que ya son historia del club verde y morado, pero que pueden convertirse en leyendas si repiten título en este curso 2024/2025. ¿La Liga? ¿La Copa? ¿La BCL?... Ojalá llegue alguno. Parece que hay recursos humanos y química para por lo menos intentarlo.