Fue una sorpresa la pasada temporada el ascenso del Zunder Palencia a la Liga Endesa. En una LEB Oro con el Movistar Estudiantes, San Pablo Burgos, Gipuzkoa o Valladolid, entre otros, el cuadro entrenado entonces por Pedro Rivero sorprendió acabando la Liga Regular segundo, tras el Andorra, y siendo capaz luego en la Final Four de tumbar a vallisoletanos y burgaleses para ascender, por primer vez en su historia, a la elite del baloncesto español.

No está siendo fácil la temporada para el equipo de Palencia en lo estrictamente deportivo. El Zunder es colista de la Liga, tras sumar solo dos victorias en las primeras 16 jornadas ligueras disputadas. Es verdad que ha habido muchos partidos en los que ha rozado el triunfo, como aquel contra el Barça del arranque liguero, en el que los culés ganaron en la prórroga, tras forzar de manera milagrosa el tiempo extra. Da la impresión de que les ha faltado casi siempre un poquito más a los castellanos para mejorar su balance victorias/derrotas.

Imaginación y creatividad

En lo que sí está destacando el Zunder en este arranque de temporada es en imaginación y en ganas de sorprender. Su iniciativa de recibir a cada rival que visita su pabellón palentino con un grafiti en las paredes del vestuario visitante, dedicado al rival en cuestión, con sus colores y con algún guiño más al club y/o la ciudad de donde procede se ha hecho ya viral en el mundo del baloncesto.

La idea surgió en el equipo de comunicación y marketing del club y el «ejecutor» de la misma en cada partido del Zunder en su pista es Jesús Castro «Sete», un exjugador y exentrenador del propio club palentino, cuyo hobbie es realizar murales y grafitis.

Pablo Ramos, miembro del equipo de comunicación y marketing de Zunder Palencia, atiende a La Opinión de Málaga para explicar este novedoso proyecto. «Queremos hacer con nuestros patrocinadores propuestas de actividades adaptadas a cada empresa, para que su visibilidad sea máxima. Llegó a nosotros Pinvisa, una empresa de pinturas industriales y les planteamos hacer un mural en el vestuario del equipo rival dedicado a cada visitante que llegue a Palencia», explica.

Doble reto con los grafitis

Ramos reconoce que poner esta actividad en marcha no ha sido sencillo. «Había dos retos fundamentales. Uno, que la pintura se pudiera quitar fácilmente. Esta semana, por ejemplo, jugamos con Bilbao el sábado pasado y en solo 7 días viene Unicaja. Hay muy poco tiempo, por lo que encontrar una pintura fácil de borrar era una obligación. Otro reto era que el olor no fuera un problema. El vestuario tiene ventilación, pero no son ventanas muy grandes. Pinvisa encontró el material para superar estos dos problemas y ya lo siguiente fue buscar al artista que realizara los murales».

Sete, el «artista» del Zunder

No le costó mucho al Zunder encontrar a su «pintor». Jesús Castro «Sete» es un exjugador y exentrenador de cantera en el club palentino que es conocido por su talento para realizar murales y grafitis. «Le planteamos el reto y se estrenó el día que nos visitó el Breogán de Lugo. Fue un exitazo. Queremos exportar la idea de que somos un club y una ciudad hospitalarios con las aficiones y los clubes rivales», explica Pablo Ramos, que también devela otra iniciativa que practica el cuadro castellano durante esta temporada: «Hacemos una guía para los aficionados que acompañan a su equipo hasta Palencia, con recomendaciones sobre dónde comer, qué hacer, qué visitar...».

La Opinión de Málaga localiza también al propio artista grafitero en el interior del vestuario que ocupará el sábado el Unicaja en el pabellón palentino. Sete está trabajando a tope en el mural que dedicará esta jornada al Unicaja. «No hay mucho margen esta vez entre el partido del Bilbao y este del próximo fin de semana. El domingo ya hice en mi casa el boceto y este miércoles espero que esté ya acabado y lo podamos mostrar en redes».

El artista no quiere desvelar ningún secreto del mural que está pintando dedicado al Unicaja. «Queremos que sea sorpresa. Pero evidentemente es con los colores característicos del Unicaja y con alguna sorpresa distinta a otros grafitis anteriores que ya hemos hecho», asegura.

Actividad novedosa en el baloncesto ACB

Sete desvela que está feliz con esta iniciativa, que además ha sido muy bien acogida por todos los equipos que han visitado ya Palencia. «La idea me encantó cuando me la contaron. Yo trabajo en la fábrica de Renault en Valladolid, en algo que no tiene nada que ver con esto, pero me gusta mucho el baloncesto y el arte urbano. Tengo libertad en cada partido para hacer lo que quiero, aunque es verdad que recibo a veces ideas por parte del club», asegura.

También está orgulloso Sete de cómo los propios jugadores rivales han acogido esta idea. «Muchos se hacen fotos y las comparten en sus redes, alguno se ha puesto en contacto conmigo también para felicitarme. Espero que el del Unicaja también les guste a los jugadores y a la afición de Málaga». Seguro que así será. El éxito parece garantizado.