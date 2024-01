Con autoridad, sin dar margen al rival para pensar en el milagro, con contundencia ofensiva y con el habitual trabajo grupal de una plantilla que no tiene fisuras, el Unicaja asaltó este sábado Palencia, sumó una victoria más liguera, se asienta en la segunda plaza de la clasificación y aumenta su récord a 13 victorias consecutivas en la liga más poderosa del mundo FIBA. Ni tan mal.

La verdad es que el Unicaja cerró ante el Zunder una primera vuelta para enmarcar. 14 victorias en 17 jornadas. No se le puede poner ni un solo pero a un equipo que terminó 2023 asustando y que en el arranque de 2024 volvió a demostrar en Palencia que parece estar por encima del bien y del mal.

Alguno dirá que ganar por 14 puntos en la pista del colista tampoco es para tirar cohetes. Pero es que al Unicaja no hay que juzgarle por lo que gana ni a quién le gana sino por cómo gana. El equipo dio la impresión de jugar "sobrado", sin necesidad de ponerlo todo sobre el parqué para mantener su triunfal racha victoriosa.

Equipos con distintas aspiraciones

Era un día de esos con mucho que perder y poco que ganar. Zunder Palencia y Unicaja viven realidades deportivas diametralmente opuestas. Los castellanos harán un curso histórico si quedan antepenúltimos al acabar la Fase Regular y simplemente se salvan del descenso. El Unicaja, sin embargo, parece listo para luchar por cualquier cosa. No está al nivel del Madrid o Barça (al menos al presupuestario), pero se le ve con ganas de ir a por todo... lo que le dejen. Por eso era un partido en el que todo lo que no fuera ganar habría sido difícil de explicar.

El Zunder Palencia bastante hizo con aguantar 10 minutos a esta máquina aniquiladora en la que se ha convertido este curso el Unicaja. Los castellanos pusieron toda la voluntad del mundo, intentaron variantes defensivas, buscaron sacar partido de sus virtudes..., pero para hacerle cosquillas a este Unicaja se necesita muuuuchísimo más.

Imperial Alberto Díaz

El primer nombre propio del año en versión verde y morada es Alberto Díaz. El capitán estuvo pletórico. Hizo bien lo que siempre hace bien: dirección, defensa, empuje, compromiso... pero es que además metió cinco triples de seis intentos. Espectacular el canterano. Un partidazo el suyo para enmarcar.

Y eso que empezó muy frío el Unicaja. El Zunder le puso más intensidad y muchas más ganas, lo que se reflejó en el marcador: 8-2. Los tiros que no entraban y los despistes en defensa dieron paso a una imagen mejorada que sirvió para darle la vuelta al marcador. Hasta 6 arriba estuvieron los cajistas en un primer cuarto que acabó con equilibrio máximo: 21-21.

El Unicaja, de menos a más

El Unicaja le metió una marcha más al partido con el paso de los minutos. Las rotaciones continuas de Ibon dieron frescura al equipo. El Palencia optó por cambiar sus defensas para tratar de incomodar el juego ofensivo de los verdes, pero el segundo de la Liga aprovechó una buena rachita en ataque de Kalinoski para dar un buen acelerón, 29-38. Guil paró el partido ya metidos en el último minuto de la primera parte para resetear un poco a sus jugadores, algo superados por la situación Al descanso, 31-41, 10 de ventaja y la sensación de partido totalmente controlado, pero sin estar todavía decidido.

Segunda parte

No varió el guion en el tercer acto. El Unicaja dominó el ritmo del partido y el marcador, que se fue por encima de la decena de puntos. Solo Pasecniks fue capaz de hacer daño, estar acertado y mantener a su equipo con un hilo de esperanza. Alberto Díaz acertó desde la línea de 3. Los verdes se fueron de 16 y el Palencia comenzó a asumir que lo que no puede ser, no puede ser... y además es imposible. Siguió la sangría con Perry dando pases de todos los colores y Kameron Taylor finalizando. El tercer cuarto acabó con +22, 49-71, y todo visto para sentencia. Solo la relajación del Unicaja en el tramo final permitió al Palencia maquillar su derrota. Incluso a 11 redujo la renta a falta de poco menos de 3 minutos. Al final, 72-86.

Gran Canaria, próximo rival

Toca semana tranquila. Con los deberes europeos hechos en la primera fase, el Unicaja no volverá a jugar hasta el sábado que viene. Será en el Martín Carpena, contra el Dreamland Gran Canaria, el último equipo que le ganó esta temporada, hace ya tres meses. Buen momento para saldar cuentas con los insulares.

Ficha técnica

72 – Zunder Palencia (21+10+18+23): Whittington (2), Ortega (3), Van der Vruust (3), Benite (8) y Pasecniks (19) -cinco inicial-, Franke (18), Piñeiro (6), Haarms (6), Kamba (2), Ubal (5) y Chema González (0).

86 – Unicaja Málaga (21+20+30+15): Osetkowski (2), Kalinoski (12), Djedovic (8), Perry (10) y Sima (2) -cinco inicial-, Ejim (9), Taylor (7), Díaz (17), Carter (10), Lima (0), Thomas (7) y Kravish (2).

Árbitros: Óscar Perea, Joaquín García, Cristóbal Sánchez. Eliminados: Piñeiro y Ejim.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Municipal de Palencia con 4.983 espectadores.