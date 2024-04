Todo bien en Belgrado... menos el ambiente

En un fin de semana de baloncesto donde Belgrado demostró toda su importancia histórica dentro el deporte ejerciendo como un anfitrión perfecto, se impone la pregunta ¿y la afición? El famoso Belgrado Arena puede acoger unos 20.000 espectadores para los partidos, pero en esta ocasión no hubo una buena atmósfera. ¿Por qué?

En primer lugar, no hubo equipos locales, con los cuales habría habido un mayor interés del público serbio. Es diferente cuando juegan los tuyos. Mientras esta Final Four fue todo un éxito del deporte español, con tres equipos participantes, para los aficionados de Serbia simplemente faltaba algún club local y algo más conocido.

Otra cuestión a tener en cuenta es que el público de Belgrado está acostumbrado a ver todas las semanas partidos de la Euroliga, la mejor competición de Europa, con equipos como el Real Madrid y el Barcelona visitando el Arena belgradense para jugar contra los dos grandes equipos del país: Partizan y Estrella Roja.

Imagen del Belgrado Arena repleto de aficionados. / Partizan

Además, el enfoque en este país balcánico durante esta parte de la temporada está pendiente de la ABA Liga donde Estrella Roja y Partizan lucharán por el título y la plaza que está en juego para participar en la Euroliga de la temporada que viene 2024/2025.

Preguntando en la grada a algún aficionado serbio amante del baloncesto en esta Final Four, parece que las expectativas no estaban claras de lo que se iba a ver en el Belgrado Arena: “No sabía qué esperar de la Final Four. Estuvo interesante todo el torneo. La pista LED les quedó brutal”. Y es que la novedosa pista en la que se jugó la competición fue muy comentada en estos días y una de las grandes apuestas de la FIBA para elegir Belgrado como sede en este 2024.

Foto de los jugadores celebrando la victoria / Jelena Lazarevic

La Basketball Champions League debe tener más atención con los aficionados en el futuro. Hay que darle tiempo y también mucho más espacio en los medios. Eso les hará crecer.