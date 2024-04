El Carpena agota las entradas para recibir al campeón de la BCL

No por ser habitual deja de ser extraordinario porque sí, el Martín Carpena ha vuelto a colgar el 'no hay billetes' para el partido del domingo (18.30 horas). No importa el rival, lo que hay en juego en las últimas jornadas de la Liga Endesa ni nada parecido. Vuelve a casa el Unicaja como campeón de la Basketball Champions League y el Palacio lucirá sus mejores galas en una tarde muy especial.

No hizo ni falta conquistar el título continental para que las entradas se agotasen de cara al encuentro frente al UCAM Murcia. Es un partido que ya de por sí atrae a la afición y ha sido una semana en la que la venta ha sido constante. Ya en la mañana del domingo -día de la gran final- quedaban tan solo 8 localidades por vender y ahora la 'marea verde' se prepara para recibir en casa a los campeones como se merecen.

Partido de celebración

Lo cierto es que, más allá de lo que ocurra a partir de las 18.30 horas, va a ser un partido muy especial. Será una tarde de celebración en la que habrá actos muy emocionantes como ya ocurrió hace poco más de un año en el duelo frente al Bàsquet Girona como recientes campeones de la Copa del Rey.

El Carpena ya celebró hace 14 meses la Copa del Rey. / Gregorio Marrero

Lo anunciará el club a lo largo de la semana, pero será el momento de presentar el título de la Basketball Champions League ante todos los 10.681 aficionados que se van a encontrar en el Martín Carpena y también ver cómo baja desde el cielo del pabellón la sexta cartela con el sexto título de la historia de Los Guindos.

La fiesta está asegurada. Ya lo estuvo en la llegada de los campeones al aeropuerto a las 5 de la mañana, lo va a estar este lunes en la celebración por las calles de Málaga y lo estará el próximo domingo, cuando Alberto Díaz levante ante la 'marea verde' la nueva conquista continental. Motivos no faltan para ir y la afición ya cuenta las horas.