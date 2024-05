Unicaja vs Real Madrid: esprint final por el liderato de la ACB

El Unicaja perdió este miércoles en La Laguna el partido aplazado que tenía con el Lenovo Tenerife y cedió el liderato de la Liga Endesa en favor de un Real Madrid que ahora supera en la tabla a los verde y morados. Con 3 jornadas por delante para el final de la Fase Regular y el posterior inicio del play off por el título, el equipo de Ibon Navarro todavía tiene opciones matemáticas de acabar la Liga Regular en lo más alto de la tabla, aunque ya no depende de sí mismo y necesita un tropiezo del Real Madrid.

Clasificación Liga Endesa jornada 31 / ACB

Average a favor del Unicaja

El Real Madrid encara este esprint final liguero con 25 victorias en la clasificación, por las 24 que suma el Unicaja. Hay que recordar que en caso de empate a victorias, el average entre ambos equipos está igualado, por lo que el factor que decide quién queda por encima del otro es el average general, o sea la diferencia entre puntos a favor y puntos en contra durante toda la temporada, en el que el Unicaja tiene mucha ventaja sobre los blancos (339 por 280), por lo que en caso de empate a número de victorias al final de la Liga, será el Unicaja el que quede primero y el Real Madrid el que acabe segundo.

Tras caer este miércoles en Tenerife hay una cosa clara: el Unicaja ya no depende de sí mismo para ser líder. Con 3 jornadas por delante, necesita al menos un fallo del equipo de Chus Mateo. Y es que las cuentas son muy claras: el Unicaja acabará primero si en estas tres jornadas gana un partido más que el Real Madrid.

El Unicaja perdió el miércoles en Tenerife. / ACBPhoto

Calendario

El calendario de ambos equipos tiene su cierta dificultad. No sería de extrañar que ni verdes ni blancos sean capaces de hacer pleno antes de encarar el play off. Al Real Madrid le queda recibir al Covirán, pero dos últimos partidos de Liga bastante duros: visita a La Fonteta del Valencia y jugar contra el Baskonia en el WiZink Center. Solo con que los merengues pierdan uno de esos tres partidos, el Unicaja podría ser líder... si es que gana los tres que le restan de Liga Regular. El problema es que no es un calendario nada sencillo: el UCAM Murcia y el Palencia en el Carpena y una salida dificilísima al Palau Blaugrana para visitar al Barça de Darío Brizuela.

Reto, sí; obsesión, no

Está claro que acabar primero la Liga Regular no era un objetivo del Unicaja al empezar la temporada ni es una obsesión ahora, por muy cerca que tenga ese reto. El equipo debe seguir trabajando y preparando este esprint final de temporada en el que queda por delante un durísimo play off por el título. Ojo que el que acabe primero puede encontrarse al Baskonia en el cruce de cuartos de final y el que acabe segundo al Valencia, el Lenovo o el Gran Canaria, por ejemplo. Estamos ante los cruces por el título de la Liga Endesa más apasionantes de la historia con 9 equipos (Manresa y Baskonia se jugarán la última plaza) que han hecho una temporada espectacular y que han demostrado que pueden ganar a cualquier rival.