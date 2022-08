Si vamos a Mercadona encontraremos una enorme variedad de alimentos y entre ellos está la comida lista para llevar que podemos terminar en casa calentándola en unos minutos, algo que es posible hacer incluso en el propio supermercado.

Esta cadena de tiendas ha ido innovando, y ahora ofrece platos como paella, albóndigas, judías, con una pinta estupenda, pero sabe de nuestra afición por la comida rápida y por eso nos pone al alcance de la mano algunos de sus ingredientes.

El kebab casero ya no será el mismo gracias a Mercadona

Los kebabs son uno de los platos más socorridos cuando necesitamos comer rápido en casa porque no tenemos tiempo o ganas de cocinar, pudiendo comprar incluso los ingredientes ya preparados para rellenar el pan de pita.

Sin embargo, casi siempre le faltaba un toque especial, una salsa que es muy común y que le da el sabor característico a este plato, la salsa de yogur.

Este supermercado nos ofrece una salsa de su marca, Hacendado, por solo 1,25 euros y con la cual vamos a poder aliñar varios kebabs, pues da para unas cuantas preparaciones.

En su composición vemos ingredientes como las especias, la mostaza, el aceite de girasol o la yema de huevo pasteurizada, los cuales son naturales; aunque es cierto que no hablamos de una salsa apta para las dietas. Cada 100 gramos tienen 257 calorías, lo que significa que hay que usarla con moderación y no todos los días, así que no pasa nada porque un día pongamos un buen chorro a nuestro preparado para los kebabs.

La idea es que la comida rápida sea lo más sana posible y eso lo conseguimos preparándola nosotros en casa, pues vamos a emplear ingredientes poco procesados y naturales, dejando de lado los ultraprocesados que tanto daño hacen a nuestra salud.

Esto lo lograremos con esta salsa de yogur, con la cual vamos a poder hacer este plato a nuestro gusto con ternera o pollo, lechuga, tomate, cebolla y controlando la sal que empleamos en el proceso.