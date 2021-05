Hace unos días nos sorprendía mucho la ruptura entre Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset, una de las parejas que se crearon después del confinamiento y a la que veíamos muy enamorados, pero parece que de nuevo el amor no es suficiente y la diseñadora necesitaba algo más pasional en su vida.

Ágatha se sentó el sábado por la noche en el 'Deluxe' y explicó que no había pasado nada entre ellos, simplemente que no eran compatibles porque Luis es de otra generación y eso se notaba mucho en la relación. No estaba tan enamorado como ella quería y además tenían gustos diferentes, por ejemplo, al empresario no le gustaba 'quemar por las noches Madrid', algo que a la diseñadora le vuelve loca.

Lo cierto es que Ágatha solo tuvo buenas palabras para el que ha sido su última pareja, aseguró que era un buen hombre, atractivo y encantador, pero eso no bastó en su relación para que saliese a flote.

Si hay un nombre que también ha salido a la palestra mediática es el de Luismi, la expareja de la diseñadora del que habló también en el plató de televisión y aseguró que tenía muy buena relación con él, y lo cierto es que Ágatha aseguró que no tenía nada más que una amistad con él, parece que le echa de menos en el aspecto sentimental.

No sabemos si ahora que vuelve a estar soltera le ha dejado la puerta abierta a Luismi, a pesar de todas los tejemanejes que llevó a cabo en su relación, pero la diseñadora cada vez que hablaba de él sonreía y dejaba entrever que echaba de menos lo que se divertía con él.