El sábado fallecía de forma repentina el concursante José Luis Losa, concursante de 'Masterchef' y ganador de 'Supervivientes 2017', poco después de perder a su mujer. Su muerte dejaba helados a conocidos que compartieron aventura televisiva con él, pero principalmente a sus familiares y en concreto a sus hijos.

Este domingo su hija Inma hablaba para 'Viva la vida' de esta triste noticia. En su aparición, la joven reiteraba que su padre era tan campechano como se mostraba por televisión: "Él era tal y como lo conocisteis vosotros, tal cual, yo recuerdo que a veces, sin venir a cuento, me llamaba y me decía: ‘No comas hoy en tu casa que te recojo y nos vamos juntos por ahí a comer, te llevo donde quieras”, recordaba la hija de José Luis e Inma, que no puede olvidar el día que su padre le comunicó que su madre había muerto: “Se ha muerto tu madre, pero a mí se me ha ido la vida”.

Para la joven el único consuelo es que ahora sus padres pueden volver a estar juntos: "Antes me he ido a casa a descansar un poco y justo he puesto Telecinco, estabais hablando de la historia de mis padres y nos hemos puesto todos a llorar porque al menos mira, ya están juntos otra vez, ya se están reencontrando estén donde estén".

La madre del propio José Luis también intervino completamente devastada en el programa: "Estamos mal porque esto es una cosa muy mala y no sé ni cómo vamos a salir de esta". "Perdió a su mujer y no pudo con eso. Estaba muy solo, él me lo decía... Nos ha dado un palo que estamos destrozados, su padre está destrozado. Muchas gracias a todos", afirmó.