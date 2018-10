Trucos para quitar el tinte sin decolorarlo

Hay personas que se tintan el pelo y luego se arrepienten porque no les gusta el color, o por el contraste con su tono de pelo natural y el del tinte. Otras, optan por esperar a que les crezca el pelo y cortárselo para que el tinte vaya desapareciendo poco a poco. Si no tienes paciencia para esperar a que se te quite el tinte de forma natural tenemos la solución.

Debes tener claro qué tono de cabello deseas conseguir y una vez que lo tengas, te vamos a enseñar tratamientos simples que puedes realizar en tu propia casa:

Vitamina C para quitar el tinte

Ideal para suavizar el tono en cabellos con tintes sin amoniaco, mediante la aplicación de dos ingredientes caseros con los que conseguirás volver a tu tono natural de siempre. Para conseguir llevar a cabo este remedio en tu propia casa necesitas champú y tabletas de 1000 miligramos de vitamina C efervescente.

¿Cómo llevar a cabo el proceso?

1. Debes machacar las tabletas con una cuchara para lograr que se transformen en polvo y echarlo en una taza.

2. Después, humedece tu cabello y agrega el champú y los polvos.

3. Utiliza un gorro de plástico para cubrir tu pelo y cada 5 minutos observa el tono de pelo que se te está quedando. Ten cuidado, el proceso no puede durar más de 20 minutos.

4. Enjuaga tu pelo y aplica una mascarilla capilar para nutrirlo.

Champú anticaspa

Un método simple y eficaz, cuya función anticaspa consigue equilibrar el color de tu cabello. Sólo tienes que ir a tu supermercado habitual y comprar el que más te guste.

El champú anticapa es útil - Getty Images



Removedor de color

Este método es eficaz para tonos naturales de cabello.

1. Debes aplicar uno de los dos tipos de removedores: los reductores de color o los separadores de colores, ambos quitan el color artificial y no alteran el color natural.

2. Después de que pasen 20 minutos de su aplicación, es necesario lavar el cabello.

3. A continuación, aplica una crema reveladora de 10 volúmenes a un mechón y si se oscurece debes repetir el proceso de nuevo.